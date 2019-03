Una joven muere a manos de su padre y un hermano en la India por mantener una relación no aprobada por la familia

Una joven de 19 años fue lapidada y luego estrangulada por su padre y uno de sus hermanos por mantener una relación rechazada por la familia con un vecino de una población cercana en el estado norteño indio de Uttar Pradesh. El cuerpo de la joven Pratibha fue hallado en un descampado el martes en el distrito de Muzaffarnagar, pero no fue hasta pasados tres días cuando la Policía reveló que el padre y el hermano habían confesado el asesinato por 'honor', según informa el diario Indian Express.



Pratibha, una intocable -el escalafón más bajo en el sistema de castas hindú-, murió estrangulada después de que el padre y su hermano la dejaran gravemente herida tras golpearla con piedras y ladrillos, explicó una fuente policial no identificada. Antes de su asesinato, la joven había sido descubierta por su hermano Pradeep, uno de los agresores, paseando con un chico de un pueblo vecino del que se había enamorado y cuya relación había sido prohibida por la familia, a pesar de que los dos son intocables.



Prabhat, uno de los cinco hermanos de la joven y que se encontraba de paso en su pueblo natal cuando ocurrió el homicidio, aseguró al diario indio que no sentía "lástima ni sorpresa" por la muerte de su hermana. "Si lo que dice la gente es verdad, no me extraña que mi padre la matase. (...) Si su comportamiento no era bueno, ¿qué más se podía haber hecho?", sentenció Prabhat, que perdió a su madre cuando falleció al dar a luz a la joven lapidada.



En el rígido y jerárquico sistema hindú de castas, muy potente aún en las zonas rurales, la tradición manda que el matrimonio sea concertado por las familias de los contrayentes, que tienen en cuenta consideraciones tanto sociales como económicas o religiosas.



Un matrimonio sin la autorización de los padres -o la simple fase inicial de flirteo- suele acarrear el repudio de los familiares de la pareja, una oposición cuyo extremo se manifiesta en los llamados 'crímenes de honor' para recuperar pretendidamente la honra perdida. Aunque no existen datos oficiales sobre el número de 'crímenes de honor' que se cometen al año en la India, la Asociación de Mujeres Democráticas de la India los situó en unos mil al año.