Jimmy Amisial, joven de 27 años de nacionalidad haitiana, ha comenzado el proceso para adoptar al bebé que se encontró cuando tenía cuatro meses en un cubo de basura de su localidad. Los hechos tuvieron lugar hace cinco años.

Jimmy recogió al bebé y posteriormente lo llevó a casa con su madre Elicie Jean, de 66 años. El bebé tenía fuertes picaduras producto de las hormigas que se encontraban en el cubo. El hijo y la madre procedieron a lavarlo y vestirlo, después lo alimentaron con leche y finalmente buscaron ayuda médica.

El caso se trasladó a manos de la policía que, a pesar de las investigaciones, no tuvo ocasión de encontrar a los padres biológicos del bebé. Fue entonces cuando un juez le pidió a Jimmy, con 22 años en aquel entonces, que se hiciera responsable del bebé y se convirtiera en su tutor legal.

“Algo dentro me decía que esto había sucedido por una razón"

Desde joven, Jimmy siempre ha ayudado a aquellas personas que más lo necesitan. Un ejemplo de ello es la ayuda que prestaba de pequeño en el orfanato al lado de su casa para ayudar a los más pequeños. Precisamente fue de camino a este cuando se encontró con la criatura. “Algo dentro me decía que esto había sucedido por una razón, así que di un salto de fe”.

Jimmy se hizo cargo del bebé, al que llamó Emilio Ángel Jeremiah. “Cuando me pidieron que lo criara, me quedé despierto durante días dando vueltas al tema, tratando de tomar una decisión. Ya estaba atrasado con mis cuotas universitarias y mi familia siempre ha tenido problemas para llegar a fin de mes. Pero no tuve un padre mientras crecía, y este pobre niño se enfrentaba una vida de inestabilidad e incertidumbre. A veces no tienes que saber qué hacer, solo tienes que estar listo para hacerlo”.

Compagina sus estudios en EEUU con la paternidad

Desde que se decidió a hacerse cargo de Emilio, Jimmy, que estudia en la Universidad Estatal de Texas, ha estado repartiendo su tiempo entre los Estados Unidos y Gonaives, Haití, donde Elicie cuida a Emilio.

Para mantener a su familia, Jimmy ha tenido que tomarse una cantidad considerable de tiempo libre de sus estudios, pero es algo que no cambiaría por nada del mundo. "Me alegro de haber tenido la oportunidad de transformar su vida de ser abandonado en la basura a ser un tesoro maravilloso".

Ahora Jimmy, cinco años después, ha solicitado adoptar formalmente a Emilio, para convertirse oficialmente en su padre. Pero este es un proceso largo y costoso, por el que necesita recaudar $30,000 para completar la adopción. "Realmente me siento como un padre, y estoy emocionado de poner la pluma en el papel y hacer de Emilio mi hijo. Solo necesito recaudar el dinero primero".