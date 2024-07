Una joven enferma gravemente al dormir con el aire acondicionado del hotel encendido

La joven Liana Foster, de 24 años, estaba de vacaciones con su familia en Antalya (Turquía) cuando se encontró enferma y tuvo que ser hospitalizada. Ella dormía con el aire acondicionado encendido en la habitación cuando una mañana se despertó "aturdida", temblando y con dolor.

Liana aterrizó en Antalya el 16 de julio de 2024 y fue directamente al hotel y regresó a Reino Unido, con la medicación, el 23 de julio de 2024.

Su madre, Lynette, observó manchas blancas en las amígdalas de su hija y decidió llevarla al hospital para que la examinara un médico. En el centro hospitalario pasó alrededor de cinco horas. El diagnóstico: amigdalitis grave. Los médicos le dijeron que la causa podría haber sido por dormir con el aire acondicionado. Le recetaron antibióticos y la joven mejora poco a poco.

"Me sentí muy aturdida y también me dolía la garganta. Estaba muy temblorosa. No podía comer ni beber. Pensé que era Covid otra vez. Me dolía el cuerpo (...) Fui al hospital y me dijeron que tenía un caso muy grave de amigdalitis", afirma la chica, según recoge el diario 'The Sun'. "Dijeron que esto puede pasar por el aire acondicionado", añade.

"La primera noche teníamos el aire acondicionado muy bajo en la habitación. Me desperté sintiéndome mal", cuenta. Sin embargo, ese día no fue al médico. Pasó la segunda noche con el aire y a la mañana siguiente se levantó peor. Y fue cuando decidieron acudir al hospital.

El dolor que sufría le imposibilitaba tragar con normalidad: "No podía consumir antibióticos orales así que tuve que recibir inyecciones durante tres días y dos veces al día".

Los sanitarios explican que los aparatos de aire acondicionado pueden albergar bacterias desagradables si no se tienen el mantenimiento adecuado, lo que puede provocar infecciones dañinas. Y pasar de un resfriado a una amigdalitis grave, como en este caso.

Si no se tiene sistemas de filtración eficientes pueden propagar virus, bacterias y hongos. Aunque una farmacéutica, Nyrah Saleem, en declaraciones a 'Metro' aseguró que si el aparato de aire está bien mantenido, "generalmente, no lo enfermará".

"Sin embargo, un aire acondicionado que no recibe mantenimiento podría aumentar potencialmente el riesgo de infecciones si acumula virus y bacterias, especialmente si crece moho o microbios en su interior". Lo más común es padecer dolor de garganta, boca seca, dificultad para respirar, estornudos, piel irritada, dolor de cabeza o fatiga.

Es más, respirar constantemente aire lleno de gérmenes puede causar una infección pulmonar llamada "enfermedad del legionario", un tipo grave de neumonía que generalmente se contrae en lugares donde las bacterias han entrado en el aire acondicionado.

Ahora, la joven trata de advertir del riesgo de no llevar cuidado con el aire acondicionado, de no darle el mantenimiento adecuado y de dormir con él en determinados sitios sin saber si se les realiza un mantenimiento regular.

"Creo que si no hubiéramos dormido con el aire acondicionado encendido habría estado bien... He tenido amigdalitis antes, pero nunca había sido tan grave".

