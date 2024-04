Una joven con autismo se suicida a los 22 años al conocer por mail que su bebé de 6 meses sería dado en adopción

La noticia de una posible adopción fue "un desencadenante". Así lo ha afirmado Crispin Butler, uno de los forenses que han participado en la investigación que busca determinar en qué causas se produjo la muerte de Fern Foster. Una mujer con autismo de 22 años que fue encontrada sin vida en su casa en 2020, solo seis meses después de tener a su primer hijo.

Ha sido el diario The Sun quien se ha hecho eco de los resultados de la investigación, que se han dado a conocer este jueves. El forense ha confirmado que la causa de la muerte fue el suicido, no obstante, destaca que la manera en la que la posible adopción le fue comunicada pudo jugar un papel muy importante en su decisión. De igual manera, agregan que Fern Foster debería de haber recibido ayuda mucho antes, para evitar que se llegase a esa trágica decisión.

No recibió la ayuda que necesitaba

Fern Foster fue diagnosticada con autismo cuando tenía 15 años. No obstante, la falta de ayuda psicológica y su historial de autolesiones hicieron que continuara con algunas conductas de riesgo. Algo que cambió cuando en 2019 supo que estaba embarazada. A raíz de esta noticia decidió dejar de llevar a cabo cualquier acto que pudiera poner al bebé en riesgo. El forense declaró que la joven había encontrado "un nuevo propósito en su vida".

Durante el embarazo, Foster, estuvo entrando y saliendo de alojamientos temporales, lo que llevó a los servicios sociales de Buckinghamshire a involucrarse. A pesar de todo, la investigación esclareció que en los últimos meses contó con el apoyo de su madre, así como del padre del niño que estaba esperando. No obstante, pareció no ser suficiente.

Un mes después del nacimiento, el menor fue llevado a una casa de acogida, por ese entonces la joven madre ya había indicado su intención de quitarse la vida, si el niño era adoptado en el algún momento. Fue unos meses después cuando se enteró a través de un email que recibió el padre del menor, que se estaba barajando su adopción.

La familia coincide con la conclusiones de la investigación

La familia de Fern Foster ha suscrito las conclusiones a las que llegaron los forenses, afirmando: "Es trágico que no hubiera un plan claro para apoyar a Fern en ser madre, ni para proteger su seguridad cuando le dijeron que eso no sería posible. Estos requerimientos básicos fueron repetidamente ignorados (...). Esta no fue forma de tratar a una madre primeriza, vulnerable y discapacitada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com