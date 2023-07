Una joven de 27 años muere atropellada por un cortacésped: "Dejaron trozos de ella por todo el lugar"

Una madre sin hogar de 27 años ha muerto atropellada por un cortacésped mientras dormía en un parque de California. La familia de Christine Chavez relata el horror de haber encontrado "grandes trozos" de su cuerpo esparcidos por el suelo.

Christine Chavez se encontraba descansando en una zona llena de maleza en el parque Beard Brook de Modesto el pasado 8 de julio cuando un empleado, conduciendo un tractor John Deere con un cortacésped de arrastre, la atropelló sin percatarse de su presencia. El jardinero llamó a emergencias tras ver que había un cuerpo por la zona por la que ya había pasado. Cuando la ambulancia llegó, ya era demasiado tarde y la víctima fue declarada muerta en el lugar de los hechos.

La traumática experiencia fue agravada por las condiciones en las que se encontraron la escena del crimen. "Dejaron grandes trozos de ella por todo el lugar, simplemente cubiertos con la hierba", relata la hermana de la víctima, Rosalina, al canal Fox 40, y añade: "Teníamos que ir a ver el lugar porque queríamos algún tipo de cierre, y estar allí mismo, mirando el suelo, y luego, de repente, ver trozos de ella, es horrible". La familia ha manifestado el dolor y las secuelas que les ha generado encontrarse una situación tan irrespetuosa, afirmando que "incluso cuando van a recoger a un perro de la calle se toman más tiempo".

El padre de la víctima encontró días después dientes y trozos de cráneo

El padre de la víctima, Christopher Chavez, asegura que pudo guardarse trozos de los huesos de su hija en los días posteriores a su muerte. Encontró dientes y pedazos del cráneo. Apunta a que si no se tratase de una persona sin hogar nunca se habría permitido esta situación. "No se lo merecía por ser una sintecho", declaró su hermano Randy, y destaca que "era muy querida. Lo único que ansiaba era ser libre"

La trágica muerte de Christine Chavez ha puesto sobre la mesa las condiciones vulnerables en las que viven las personas sin hogar en la ciudad de Modesto. La joven madre no tenía un lugar para vivir y llevaba los últimos 3 o 4 años deambulando por la ciudad y durmiendo en los parques. Deja atrás a su hija de 9 años, quien ahora queda al cuidado de sus familiares.

Responsabilidad del accidente

La adquisición reciente del parque Beard Brook por parte de la bodega 'E & J Gallo' ha generado preguntas sobre la responsabilidad y la seguridad de los espacios públicos. La empresa emitió un comunicado expresando sus condolencias a la familia de la víctima y asegurando que cooperará plenamente con las autoridades en la investigación del incidente. La empresa encargada de cortar el césped, 'Grover Landscaping Services', también ha manifestado su disposición a colaborar en la investigación.

La muerte trágica de Christine ha generado un debate en la ciudad de Modesto sobre las condiciones en las que viven las personas sin hogar y la necesidad de mejorar las políticas y los recursos disponibles para protegerlos. Activistas y organizaciones locales han destacado la importancia de proporcionar viviendas asequibles y seguras, así como programas de apoyo para ayudar a las personas sin hogar a reintegrarse en la sociedad.

"No importa si son personas sinhogar, siguen siendo personas"

En una reunión del consejo municipal, Dez Martínez, miembro de la organización de defensa de los sin techo 'No Somos Invisibles', criticó la falta de medidas para abordar la problemática de la falta de vivienda en la ciudad. "¿Qué ha pasado con la construcción de viviendas asequibles, pueblos con casas pequeñas, campamentos seguros, para sacar a la gente de la calle y que no sean violados, no sean asesinados y no sean atropellados mientras duermen la siesta en un parque?", cuestionó Martínez.

Tanto la policía de Modesto como la alcaldesa Sue Zwahlen han expresado sus disculpas a la familia de Christine Chavez y han calificado el incidente como un trágico accidente. Sin embargo, la familia busca respuestas y espera que se realice una investigación exhaustiva para determinar las circunstancias exactas de la muerte de su ser querido.

La familia pide dinero para su nieta

La partida de Christine Chavez ha conmovido a la comunidad y ha puesto de manifiesto la necesidad de abordar la situación de las personas sin hogar con mayor atención y compasión. La familia ha creado un 'Go found me' para poder recaudar dinero para la hija de Chávez. A su vez, esperan que este trágico incidente sea un llamado de atención para que se implementen medidas que eviten que tragedias como esta vuelvan a ocurrir, recordando que, más allá de su situación de vivienda, todas las personas merecen ser tratadas con dignidad y respeto.