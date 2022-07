John Bolton, exasesor de Trump, afirma haber ayudado a organizar golpes de Estado en el extranjero

John Bolton, el exasesor de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump, ha admitido este martes que estuvo involucrado en la planificación de golpes de estado en países extranjeros.

Bolton hizo la sorprendente revelación en una entrevista para la CNN con el presentador Jake Tapper, mientras hablaba del ataque al Capitolio de los Estados Unidos por parte de los partidarios de Trump el 6 de enero de 2021, y señaló que no se puede afirmar que Trump orquestó un "golpe cuidadosamente planeado contra la Constitución" en esa fecha. En su intervención, Bolton dijo que Trump personalmente "no escucha a nadie más", y agregó que "nada de lo que hizo Donald Trump después de las elecciones en relación con la mentira sobre el fraude electoral es defendible".

En relación con el asalto al Capitolio, Bolton dijo que Trump "simplemente fue arrojado de una idea a otra y terminó desatando a los alborotadores en el Capitolio. No derribó la Constitución para ganar tiempo".

La intervención de Bolton en golpes de Estado

El periodista, en un momento de la entrevista le dijo a Bolton que “no es necesario ser brillante para intentar un golpe de Estado”. A lo que el exasesor le respondió de manera clara. "No estoy de acuerdo con esa afirmación", y agregó: "Como alguien que ha ayudado a planear golpes, no aquí, pero en otros lugares, se necesita mucho trabajo. Y eso no es lo que él hizo".

Llegados a este punto Bolton no quiso poner ningún caso concreto como ejemplo, aunque sí que aludió a la crisis política de Venezuela en 2019, cuando el Gobierno estadounidense, del que él formaba parte como asesor de Seguridad Nacional reconoció a Juan Guaidó como presidente interino. Sobre ese episodio, Bolton dijo que "la oposición intentó derrocar a un presidente elegido de forma ilegítima (Nicolás Maduro) y fracasó".