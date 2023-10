Joe Biden pedirá al Congreso un paquete de ayuda de emergencia "sin precedentes" para Ucrania e Israel

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pedirá al Congreso miles de millones de dólares en ayuda militar para hacer frente al "tirano" Vladímir Putin y al "terrorista" de Hamás. Así se refirió en un discurso de unos 15 minutos desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Biden aseguró que es "vital para el interés nacional" de Estados Unidos estar implicado en estos dos conflictos. Si Hamás y Putin continúan con sus acciones y no se les hace pagar por el dolor que han causado, afirmó Biden, podría desencadenarse más "caos" y "destrucción" en el mundo.

Según ha indicado, EstadosUnidos debería desempeñar un papel fundamental en la defensa de la democracia en todo el mundo. La idea se inscribe en el "excepcionalismo estadounidense" que guía su política exterior. En su discurso reiteró la noción de que el mundo se encuentra en un "punto de inflexión" en el que se está librando una lucha entre las democracias, lideradas por Estados Unidos, frente a modelos autoritarios como China y Rusia.

"Hamás y Putin representan amenazas diferentes, pero comparten algo en común: ambos desean aniquilar por completo a democracias vecinas", subrayó.

Miles de millones para Ucrania e Israel

Por ello, el presidente estadounidense anunció que este viernes pedirá al Congreso la aprobación de miles de millones de dólares en ayuda en ambas guerras. "Es una inversión inteligente que pagará dividendos para la seguridad estadounidense durante generaciones", aseveró.

Joe Biden no ha especificado la cantidad exacta de fondos que solicitará al Congreso, pero se espera que la propuesta supere los 105.000 millones de dólares, según medios como 'The New York Times'. Según este medio, la propuesta incluirá 60.000 millones de dólares para Ucrania, 14.000 millones para Israel, 7.000 millones para la región de Asia-Pacífico que incluye a Taiwán, 14.000 millones para fortalecer la seguridad en la frontera entre Estados Unidos y México, así como 10.000 millones en ayuda humanitaria para diversos conflictos.

"Ayúdanos a mantener a las tropas estadounidenses fuera de peligro. Ayúdanos a construir un mundo más seguro, más pacífico y más próspero para nuestros hijos y nietos", apuntó Biden.

Un Congreso unido sobre Israel y dividido sobre Ucrania

El Congreso se mantiene distinto en cuanto a las diferentes guerras. La mayoría de los republicanos en el Senado respalda a Ucrania, pero en la Cámara Baja, el ala más radical del Partido Republicano y afín al expresidente Donald Trump bloqueó a finales de septiembre la aprobación de más fondos a Kiev.

Ante esa situación, Biden ha decidido vincular la asistencia a Israel, que cuenta con un amplio respaldo en los dos partidos, con la ayuda a Ucrania. Desde que Rusia inició su invasión en febrero de 2022, Estados Unidos ha enviado a Ucrania 43.900 millones de dólares en asistencia militar, según el Departamento de Estado.