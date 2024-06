Japón quiere turistas... pero menos: las medidas que plantean para evitar el turismo de masas

Japón lucha contra el turismo de masas. Los nipones estaban acostumbrados a una media de 3 millones de turistas. Pero al año pasado se llegó a los 25 millones de visitantes, según la Organización Nacional de Turismo de Japón. Y para este 2024 se podrán alcanzan los 33 millones de turistas. Demasidado según el gobierno. La cotización del yen, a la baja desde hace un tiempo, está favoreciendo que millones de personas tengan el deseo de conocer el País del Sol Naciente.

Barrios prohibidos

Los barrios de Gion, la zona habitual de las geishas, ha sido el primero en imponer restricciones al turismo. Sus estrechas callejuelas están vetadas a las visitas. "No queríamos tomar esta medida, pero estamos desesperados. Esto no es un parque temático", se quejaba uno de los responsables del concejo vecinal, Isokazu Ota, en declaraciones a The Guardian.

La mayoría de los residentes en Kioto se quejan de las visitas de tantos turistas. Esta ciudad multiplica por 30 su población. No se quejan tanto del número como del comportamiento de estos visitantes: dispuestos a realizar una fotografía que tenga éxito en sus redes sociales a cambio de asaltar la intimidad de las personas. Todo un por selfie con una geisha y sus vistosos kimonos. "Es una cuestión de educación", aseguran.

Acercarse al monte Fuji tampoco será tan fácil como antes. Se ha instalado una valla de casi 2 metros para evitar la avalancha de visitantes al pueblo por el que se accede a la mítica montaña. Además todo el que quiera realizar senderismo por la zona tendrá que pagar un impuesto de 12 euros al día. "He dado instrucciones a todos los ministerios para que trabajen, en coordinación con el ministro de Turismo, Tetsuo Saito, para incorporar en sus políticas el plan de prevención desarrollado para lograr que se pueda vivir, visitar y aceptar el turismo", comentó el primer ministro, Fumio Kishida, el pasado mes de octubre.

Turistas sí, pero menos

El gobierno de Japón está aconsejando subir los precios y así desincentivar los viajes. Es uno de las recomendaciones que se incluyen en el Plan para un Turismo Sostenible. Algunas rutas de autobús incrementarán sus tarifas. Igual ocurrirá en la entrada a algunos templos y parques naturales cuya afluencia es superior a la normal. La localidad de Hatsukaichi impondrá una tasa turística similar a la que tenemos en algunas ciudades de España.

El turismo representa un 18% por ejemplo en Kioto. Quizás no es mucho comparado con España, pero el sector no quiere renunciar a estos ingresos. Por eso el gobierno nipón quiere promover los viajes a zonas menos conocidas del país y hacerlo en temporada baja. La mayoría de los turistas se centran en muy pocos destinos y en rutas ya muy saturadas de los trenes bala.

