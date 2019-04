La primera ministra de Nueva Zelanda apuesta por 'We Too' en lugar del 'Me Too'

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, ha recibido una gran ovación tras su su discurso en la Asamblea General de la ONU. En él ha reivindicado el esfuerzo que todavía se debe hacer por la igualdad de género y la disminución de la brecha salarial.

Tras un discurso en el que ha reclamado la lucha contra el cambio climático que, tal y como ha destacado, debe ser afrontado desde una postura conjunta y multilateral, también ha manifestado la voluntad de trabajar conjuntamente por la igualdad de género aludiendo al movimiento 'Me too', asegurando: "'Me too' debería ser 'We too', todos deberíamos participar en esto".