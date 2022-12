Italia prohíbe los móviles durante las clases: "Son como la cocaína"

Durante varios días de tomas de decisiones, el gobierno de la ultraderechista Georgia Meloni, finalmente, ha desarrollado a nueva legislación sobre el uso de teléfonos móviles durante las horas lectivas. Una normativa que ha entrado en vigor inmediatamente y que prohíbe su uso dentro de los centros educativos. La única excepción para usarlos será que estos sean necesarios para la actividad didáctica, aunque siempre con la supervisión de un docente.

"Los teléfonos son como la cocaína" ha dicho Giuseppe Valditara, líder de la nueva regla y ministro de Educación. Días antes, el ministro ya había anunciado una reforma breve para defender sus argumentos. "Yo no digo que no puedas entrar a clase con tu móvil, pero puedes dejarlo en la entrada o, en todo caso, fuera de la lección: vas a la escuela a estudiar no a chatear", reafirmó en ese momento.

El mal uso de los móviles

"Los teléfonos móviles son un elemento de distracción y no permiten seguir las lecciones de manera provechosa y son también una falta de respeto a los profesores, a los que es prioritario restituir la autoridad. El interés común que pretendo perseguir es el de una escuela seria, que vuelva aponer en el centro el aprendizaje y el empeño" justificó el político.

Sin sanciones

Asimismo, no se han planteado sanciones para los que no cumplan con la legislación. Para lo más críticos consideran que Valditara lo dejará "sobre papel mojado".

El ministerio ha justificado su medida a través de un informe del senado italiano, según el cual los teléfonos móviles puede conllevar "adicciones y secuelas similares a las que provocan los estupefacientes más fuertes". "Tienen las misma e idénticas implicaciones químicas, neurológicas, biológicas y psicológicas" se puede comprobar e un análisis realizado en junio de 2021.

"Hay daños físicos que van desde la miopía, la hipertensión, trastornos del sueño, diabetes. Y están los daños psicológicos: adición, alineación, agresión", prosigue el texto. Aunque, "lo mas preocupante es la perdida progresiva de las facultades mentales esenciales, la facultades que durante milenios han representado lo que llamamos inteligencia".

División entre el profesorado

Los profesores están divididos ante la decisión del Gobierno de Ultraderecha. Por un lado, están los favorables a esta medida y por otro, los que consideran que "No veo ningún escandalo. También los docentes no tiene que usar estos teléfonos en clase" añadió Attilio Fratta, coordinador del sindicato Dirigenti Scuola. Por otro lado, muchos consideran que la medida tiene sus taras.

No obstante, Fratta continúa defendiendo la medida de Valditara: "Hemos de educar sobre todo a las familias, no se lleva el móvil a la escuela. Para cualquier emergencia, existen las secretarias de las escuelas". A lo que ha añadido que "el hombre es producto de la cultura: se educa" .

Más medidas del Gobierno Italiano

El Consejo de Ministros italiano aprobó también sus primeros presupuestos, en los que se acordó eliminar el 'Ingreso Mínimo' italiano a los ciudadanos que rechacen un empleo. El Gobierno de Meloni también tomó la iniciativa de castigar con penas de hasta 6 años de cárcel las 'fiestas rave'.