Israel intercepta el barco Handala con 21 activistas rumbo a Gaza, incluidos dos españoles

El Gobierno de Israel ha confirmado este domingo que un comando naval ha interceptado el barco 'Handala', de la Flotilla de la Libertad, cuando se dirigía hacia la Franja de Gaza con un cargamento de ayuda humanitaria. A bordo viajaban 21 personas de doce nacionalidades distintas, entre ellas dos españoles: Sergio Toribio y Santiago González Vallejo.

"La Marina israelí ha impedido que el buque 'Handala' entre ilegalmente en la zona marítima de la costa de Gaza", ha informado el Ministerio de Exteriores israelí a través de su cuenta en la red social X, asegurando además que "todos los pasajeros están a salvo" y que el barco se dirige "sin contratiempos" hacia la costa israelí.

En el Handala viajaban 21 personas de doce países: seis estadounidenses, cuatro franceses, dos italianos, dos españoles, dos australianos, un noruego, un tunecino, una ciudadana franco-británica, un marroquí y un iraquí-estadounidense.

Por su parte, la Coalición de la Flotilla de la Libertad ha denunciado que el abordaje se produjo en aguas internacionales, a menos de 100 kilómetros de la costa gazatí, por lo que considera que la intercepción ha sido "ilegal". Según la ONG, "el barco transportaba un cargamento de ayuda humanitaria crucial para los palestinos en Gaza, que incluía leche de fórmula, pañales, alimentos y medicamentos". Además, ha calificado el incidente como un "secuestro".

Israel no ha respondido a estas acusaciones y ha reiterado que "los intentos no autorizados de violar el bloqueo son peligrosos, ilegales y socavan los esfuerzos humanitarios en curso".

La hermana de uno de los españoles a bordo perdió contacto antes del abordaje

Raquel Toribio, hermana de Sergio Toribio, uno de los activistas españoles a bordo del Handala, ha manifestado su preocupación tras perder contacto con él poco antes del abordaje. Según ha explicado a EFE, pudo hablar con su hermano hasta última hora de la tarde del sábado. Sergio le comunicó que, tras cenar, todos se habían puesto los chalecos salvavidas y que tenían previsto tirar los teléfonos móviles al mar antes del posible abordaje.

La familia se encuentra "nerviosa y preocupada", ha dicho, sobre todo por la escasa información disponible. "Mi madre se lo toma con resignación, pero yo me enfadé un poco", ha confesado. Asegura que teme que esta vez no lo traten igual que en junio, cuando su hermano también fue detenido a bordo del Madleen. Entonces, fue liberado y regresó a España al día siguiente, aunque no logró sumarse a una marcha desde Egipto por problemas con el visado.

La Flotilla de la Libertad mantiene un grupo de mensajería con los familiares en el que se comunican novedades del viaje.

Ofrecer protección a los españoles

El Ministerio de Asuntos Exteriores y la Embajada española en Tel Aviv ya están movilizados para ofrecer protección a los dos españoles a bordo del barco. Fuentes oficiales de Exteriores han comunicado a EFE que el Consulado español en Jerusalén está en contacto con los dos españoles a bordo de la embarcación para ofrecerles asistencia y protección consular.

Belarra pide la liberación

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reclamado este domingo la liberación inmediata de los tripulantes del Handala y ha criticado duramente la actuación israelí. En un mensaje publicado en X, ha calificado de "vergüenza" el silencio de quienes no condenan lo que considera un genocidio y una hambruna provocada "deliberadamente" por Israel.

Belarra ha lamentado que "vivimos en una época en la que se secuestra a los activistas y barcos que transportan ayuda humanitaria para frenar una hambruna provocada deliberadamente por el Estado terrorista de Israel y se protege a los genocidas". La secretaria ha finalizado su mensaje con un contundente: "Vergüenza para quien permanezca en silencio #FreedomFlotilla".

El Handala es el segundo barco de la Flotilla de la Libertad interceptado por Israel en los últimos dos meses. En junio, el Madleen también fue abordado en aguas internacionales. A bordo de esa embarcación viajaba la activista Greta Thunberg, además de Sergio Toribio.

La organización palestina Adala, que representa legalmente al grupo en Israel, sostiene que el Handala no ingresó en aguas territoriales israelíes ni tenía intención de hacerlo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com