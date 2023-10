Israel declara el estado de guerra, en directo: el ejército israelí lanza ataques contra objetivos de Hamás en Gaza

Las sirenas que advierten sobre la llegada de ataques con cohetes han vuelto a sonar este domingo por la noche en el sur de Israel, concretamente en las ciudades de Sderot, Kibbutz Nir Am, Yad Mordechai y Netiv Ha'asara, todas cerca de la Franja de Gaza.

A primera hora de la noche, una casa en Sderot ha sufrido el impacto directo de un cohete, que no ha causado heridos, pero sí daños importantes, según ha informado el periódico 'The Times of Israel'.