Israel amenaza con anexionarse a Cisjordania si Francia y Reino Unido reconocen Palestina

El ministro de Asuntos Estratégicos israelí, Ron Dermer israelí, americano de nacimiento y hombre de confianza de Netanyahu, ha amenazado con tomar la parte más grande de Cisjordania si países europeos como Reino Unido y Francia no participan en la próxima cumbre que tendrá lugar en Nueva York el próximo 18 de junio y que estará presidida por Francia y Arabia Saudí.

Así lo ha advertido en una conversación con el ministro de Exteriores francés Jean-Noël Barrot, en la que ha señalado que Israel tomaría medidas unilaterales. Entre estas medidas se encuentran la legalización de asentamientos no autorizados, así como la anexión de partes del Área C de Cisjordania, el más grande de los tres sectores administrativos en los que quedó dividida la zona tras los Acuerdos de Oslo, los cuales eran de carácter temporal y que no llegaron a ser aplicados.

La zona C está administrada por Israel, mientras que el área B estaría bajo control administrativo de la Autoridad Palestina y control militar de Israel, con el área A administrada en exclusiva por la Autoridad Palestina.

Además, el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, habría hecho advertencias similares con respecto a supuestas "medidas unilaterales" a Barrot y a su homólogo británico, David Lammy, y a otros países, según informaciones del diario israelí 'Israel Hayom' confirmadas por 'Haaretz'.

Von der Leyen señala que la ofensiva en Gaza "no tiene justificación"

Mientras tanto, hoy por primera vez, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha pedido el cese inmediato de la escalada israelí y ha expresado su preocupación por el deterioro de la situación en Cisjordania. Ha advertido de que, a pesar de que desde Europa siempre se ha respaldado el derecho de Israel a la autodefensa, el recrudecimiento de la ofensiva en la Franja de Gaza y el "uso desproporcionado de la fuerza" sobre la población "no tiene justificación".

La presidenta de la Comisión Europea ha calificado de "aberrantes" las operaciones israelíes sobre las infraestructuras civiles. En una llamada con el rey Abdalá II de Jordania, han hablado del empeoramiento de la situación humanitaria en Gaza tras casi tres meses de bloqueo.

Von der Leyen ha instado a través de un comunicado a las autoridades israelíes a autorizar "inmediatamente" la entrada de ayuda "en línea con los principios humanitarios" además de garantizar la participación de la ONU. También ha reclamado a las partes un nuevo alto el fuego y ha pedido a Hamás liberar a todos los rehenes. Además, la UE ha anunciado un aumento de la ayuda a las autoridades y la población palestinas, con un paquete de fondos de 1.600 millones de euros para el periodo 2025-2027.

