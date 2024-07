La llegada de Kamala Harris da un giro a la carrera presidencial estadounidense: Analizamos los puntos claves

Lo que parecía ser una campaña electoral habitual en Estados Unidos, en apenas una semana ha dado un giro de 180º, poniéndolo todo patas arriba. Un escenario político que no se vivía en el país desde hace décadas. Sara Romero, jefa de la sección de internacional de Antena 3 Noticias, ha analizado la situación actual que Estados Unidos está teniendo durante estas elecciones presidenciales y nos ha contado algunos datos clave.

Romero afirma que está siendo "una campaña inédita" y que "nos tenemos que remontar a 1968" para revivir la retirada de un candidato "antes de la convención". Además, el intento de asesinato de Donald Trump hizo que se diera "un vuelco a las encuestas", algo que también ocurrió cuando Joe Biden decidió abandonar.

Este último hecho no parece haber sorprendido a los demócratas, ya que desde hace varias semanas el todavía presidente de los Estados Unidos se habría visto muy presionado por su cúpula para que se retirase de la carrera presidencial. Ahora, parece que Kamala Harris es quien le toma el testigo y, según explica la jefa de internacional, "parece que los demócratas van encauzando esa aspirante a candidata", quien este martes por la noche tuvo su primer mitin.

La situación en el partido demócrata tras el abandono de Joe Biden

La noticia inesperadamente esperada de Biden creó en el partido demócrata "un periodo muy breve de incertidumbre", cuenta Romero, quien explica que tras ello se daban dos vías: "Seguir el mandato del presidente, el respaldo de Kamala Harris, o abrir unas mini primarias dentro del partido para elegir candidato o candidata". El hecho de que se haya elegido que la vicepresidenta, Kamala Harris, suceda a Biden no ha sido porque exista una obligación de que los delegados que apoyaban al demócrata, "que eran casi 4.000", deban hacerlo, según nos explica Romero. Una de las opciones quizás haya podido ser por no perder el tiempo en "intentar frenar el empuje de Trump".

Kamala cuenta con el apoyo

A pesar de que la todavía vicepresidenta de Estados Unidos no ha sido elegida oficialmente como candidata a presidir la Casa Blanca, "por lo que estamos viendo, los demócratas han optado por apoyarla", dice. Entre estos apoyos están "los dos líderes del Senado y del Congreso, pesos pesados como Nancy Pelosi, delegados, congresistas" y numerosos rostros conocidos del país.

Sin embargo, uno de los apoyos más significativos es el de Barack Obama, de quien por el momento no ha habido una posición al respecto. Romero nos explica que esta falta de apoyo hacia Kamala Harris "no se interpreta como una negativa" a apoyarla, sino que al ser una de las personas "clave en la presión a Biden, no quiere dar la impresión de que el partido lo maneje él".

Aunque por el momento quedan 4 meses para que se decida qué partido vence las elecciones presidenciales, a los demócratas no les queda mucho tiempo más para decantarse finalmente por su apoyo a Kamala en la carrera a la presidencia. La cuenta atrás ha empezado antes para ellos, porque "antes del 30 de julio vence el plazo para que se presenten nuevos candidatos. De momento solo conocemos a Kamala Harris, con lo cual, todo apunta a que finalmente sea ella la candidata demócrata", añade.

¿Será Kamala Harris la primera presidenta de Estados Unidos?

Quedan poco más de 100 días para que llegue la fecha clave, el 5 de noviembre. Mientras tanto, "nadie se atreve a adivinar qué es lo que va a pasar de aquí a 4 meses", dice Romero. Si que es cierto que la campaña de la todavía aspirante Kamala en las últimas 24 horas ha recibido mucho apoyo, pero en referencia a las encuestas, Trump es quien de momento lleva la delantera.

Todavía es pronto para determinar que Kamala Harris será la primera mujer en presidir la Casa Blanca, por este motivo, Romero afirma que "nos esperan meses intensos para ir monitorizando ese minuto a minuto" y seguir al pie del cañón esta inusual e intensa campaña electoral estadounidense.

