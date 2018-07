El inspirador mensaje de Obama a sus hijas tras la victoria de Trump en las elecciones

El presidente de EEUU, Barack Obama, ha explicado en una entrevista a New Yorker que se emitirá el próximo 28 de noviembre, qué es lo que les dijo a sus hijas, Sasha y Malia, tras la victoria de Donald Trump en las elecciones del pasado 8 de noviembre.

"Lo que les dije es que las personas son complicadas. Las sociedades y las culturas son realmente complicadas... Esto no son matemáticas, esto es biología y química. Son organismos vivos y es confuso. Tu trabajo como ciudadano y como un ser humano decente es levantarte y luchar por tratar a las personas con amabilidad, respeto y comprensión".

Debido al temor ante el aumento de la discriminación, Obama explica que animó a sus hijas a que estén preparadas para que en cualquier momento puedan surgir "estallidos de intolerancia", y que tendrán que "afrontarlos", incluso aquellos que se generen dentro de ellas y que tendrán que suprimir.

No obstante, les recuerda que "esto no tiene fin. No hay que preocuparse por la llegada del 'Apocalipsis'. Dices 'bueno, ¿dónde debo presionar para que todo siga adelante?".