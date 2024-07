La influencer Kat Torres, condenada a 8 años de cárcel: de coach del bienestar a traficante de personas

Kat Torres, una influencer brasileña que se definía como coach del bienestar y la espiritualidad, ha sido condenada a 8 años de cárcel por manipulación y tráfico humano. A través de su fama en redes sociales, Torres atrajo a mujeres vulnerables con promesas de éxito y transformación personal, para luego explotarlas y controlarlas.

En septiembre de 2022, las familias de dos jóvenes brasileñas, Desirrê Freitas y Letícia Maia, reportaron su desaparición. Torres, casada y viviendo en Austin, Texas, había reclutado a Desirrê y Letícia para trabajar para ella bajo falsas pretensiones. Estas mujeres se enfrentaron a severas restricciones y explotación. Desirrê fue obligada a trabajar en un club de striptease y posteriormente en la prostitución bajo amenazas de maldiciones espirituales y deudas inventadas por Torres.

Ana, una antigua victima de Kat, reconoció su forma de actuar y presentó sus acusaciones al FBI y compartió sus sospechas a través de un video público que compartió a través de la BBC: "Esta persona es muy peligrosa y ya ha amenazado con matarme". Tras esto, se descubrieron los perfiles de las mujeres desaparecidas en sitios web de acompañantes y prostitución.

Torres puso tierra de por medio y junto a sus sus seguidoras huyó a Maine. Además, Torres obligó a las mujeres a negar su cautiverio mediante videos en redes sociales.

En noviembre de 2022, las autoridades estadounidenses realizaron un control de bienestar en el condado de Franklin, Maine. Durante esta inspección, un detective intentó contactar a Torres y a las mujeres afectadas por videollamada. Antes de que comenzara la llamada, los agentes pudieron escuchar como Torres coaccionaba a las víctimas para que negaran cualquier indicio de abuso o cautiverio. El oficial detectó de forma inmediata el comportamiento evasivo y la presión para mantener el control de la situación. Esto permitió que las autoridades tomaran medidas adicionales para asegurar el bienestar de las mujeres.

Finalmente, en diciembre de 2022 las dos mujeres regresaron a salvo a sus casas y Kat fue detenida. Este mes de julio, casi dos años más tarde, Kat Torres ha sido condenada a ocho años de prisión por trato de personas y manipulación.

El Testimonio de Ana

En 2017, Ana, una inmigrante brasileña en Estados Unidos, descubrió la página de Instagram de Torres. La influencer aparentaba haber superado una infancia difícil para alcanzar el éxito, lo que inicialmente atrajo a Ana y a otras mujeres en situaciones vulnerables. Torres, nacida en una favela brasileña, se había presentado como una gurú del bienestar, ofreciendo consultas personales por 150 dólares y publicando contenido sobre relaciones, éxito empresarial y bienestar. Sus sus supuestas conexiones con celebridades como Leonardo DiCaprio y su historia de superación la hacían atrayente para personas que estaban pasando por situaciones complicadas.

Sin embargo, la realidad era muy diferente. Según Luzer Twersky, excompañero de piso de Torres en Nueva York, su comportamiento cambió drásticamente tras comenzar a usar ayahuasca. Twersky también sugirió que Torres se involucraba con hombres ricos como 'sugar baby'.

Ana, habiendo sufrido una infancia violenta y una relación abusiva, fue una de las víctimas de Torres. Aceptó trabajar como asistente en Nueva York, abandonando sus estudios en Boston. Al llegar, encontró el apartamento de Torres en condiciones deplorables y se convirtió en su esclava doméstica, trabajando sin pago y bajo constantes abusos. Después de tres meses, logró escapar, pero su calvario continuó persiguiéndola. Ana trató de denunciar durante meses el caso sin extito.

Entrevista en prisión

En abril de 2024, la BBC recibió orden judicial para entrevistar a Kat Torres en una prisión brasileña, siendo esta la primera entrevista mediática desde su arresto. En ese momento, Torres estaba a la espera del veredicto. Torres afrontó la entrevista con una actitud tranquila y serena. Insistió en su inocencia y negó que alguna mujer hubiera vivido con ella o que hubiera coaccionado a alguien para participar en trabajo sexual.

"Cuando veía a la gente testificando, decían tantas mentiras. Tantas mentiras que en un momento no podía parar de reír." contó. Al ser confrontada con las pruebas, se volvió más hostil y acusó a los entrevistadores de mentir también: "Tú eliges creer lo que elijas creer. Puedo decirte que soy Jesús. Y puedes ver a Jesús, o puedes ver al diablo, eso es todo. Es tu elección. Es tu mente."

Al final de la entrevista, Torres se levantó para regresar a su celda y amenazó al entrevistador, sugiriendo que pronto descubrirían si tenía o no poderes. Con una actitud desafiante, le dijo al entrevistador: "No me gustaba," antes de retirarse.

