Increíble reacción de una profesora para proteger a los niños de un tiroteo: bajo la mesa y con música de Taylor Swift

Contra las armas, canciones. Es lo que hizo una profesora de un colegio en Guaymas, México, para calmar a los alumnos que estaban siendo testigos de un tiroteo. Al ritmo de la canción 'Shake it off ' de Taylor Swift, la educadora logró que los pequeños se mantuvieran a salvo bajos sus mesas.

"Come on, I can´t hear you", con estas palabras animó a los menores a cantar con ella. En el vídeo del momento, que ya ha sido compartido por miles de usuarios, se puede escuchar como al final la docente les da la enhorabuena a sus alumnos: "Very good everyone, stay down".

Fuera de las cuatro paredes del aula la situación acabó de forma más dramática. En el tiroteo, que ocurrió cerca de las 15:00 horas del martes, murieron dos personas. Según la Secretaría de Seguridad Pública se trató de un ataque directo.

"Hace un momento se recibió alerta por un ataque directo contra dos hombres sobre su vehículo en el municipio de Guaymas. Las detonaciones se escucharon en diferentes puntos, incluyendo una escuela, sin reportarse afectaciones", indicó el organismo.

Las autoridades también confirmaron que en el vehículo en el que viajaban las víctimas fueron encontradas armas de fuego y droga. Además, se supo que uno de los hombres tenía varios antecedentes penales "por delitos de robo de vehículo y robo con violencia".

"No se muevan, todos abajo"

Este no es un hecho aislado. Hace algo más de un mes ocurrió algo similar en el centro escolar de la Colonia El Sahuaral, en la ciudad mexicana de Empalme, ubicada en el suroeste del estado de Sonora. Al escuchar las primeras balas la docente trató de tranquilizar a los menores en el suelo. "No se muevan, todos abajo. No pasa nada, no pasa nada", repite constantemente.