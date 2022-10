El impactante momento en que un tren arrolla un autobús en Países Bajos, partiéndolo en dos

Impresionante el choque que ha tenido lugar en Países Bajos, donde un autobús detenido en un cruce ferroviario ha sido arrollado por un tren, sin que al conductor le diera tiempo a reaccionar. Lo más impresionante de todo es que el autobús que es arrollado por el tren, termina partido en dos. Y el tren, incapaz de frenar la inmensa velocidad a la que circula, se lleva por delante parte del autobús, la cual arrastra durante un tramo considerable de su recorrido.

No obstante, hay que resaltar el lado positivo: no hay daños personales que lamentar, puesto que el autobús iba vacío y solo el conductor estaba dentro. Este ha resultado ileso, al igual que el conductor del tren. A pesar del brutal impacto, ambos no solamente han logrado sobrevivir, sino que no han sufrido apenas daños. En el tren, tampoco ha habido nadie herido y únicamente el autobús y la parte delantera del transporte ferroviario han sido dañados.

El peligro de los cruces ferroviarios

Aunque en este caso, no se trataba de un paso a nivel, tanto este como los cruces ferroviarios comprenden algunos de los tramos más peligrosos a la hora de dejar allí los transportes. La recomendación que suelen dar las autoridades en la mayoría de los casos es evitar la circulación por lugares donde puedan acceder transportes a una velocidad casi imposible de frenar, como es el caso de los trenes, y más aún si son aquellos de alta velocidad.

Esta recomendación viene dada después de que haya ocurrido más de una tragedia, bien haya sido por una imprudencia, o por una desafortunada coincidencia donde uno de los transportes no vio venir al otro. Por ello, se considera una sugerencia que cada transporte tenga su propia vía de traslado, como es el caso de los carriles ferroviarios para los coches, las carreteras para los autobuses y los coches, etc. Así, la seguridad será mucho mayor.