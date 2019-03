"Hoy todo el mundo tiene alerta"

ESPAÑOLES EN EL CAIRO

Los españoles residentes en El Cairo no descartan regresar a España ante la oleada de violencia que asola a la capital egipcia por los enfrentamientos entre partidarios y detractores del Mohamed Mursi. Por el momento, el ministerio de Exteriores aconseja no viajar a Egipto pero no contempla, de momento, pedir a los residentes españoles en el país que lo abandonen. La situación es tan complicada que ni siquiera pueden salir a la calle.