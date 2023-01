El hombre que rompió en llanto después de que le perdieran a sus perros en el aeropuerto se reencuentra con ellos

Recientemente el vídeo de un hombre que estallaba en lágrimas al comprobar que habían perdido a sus mascotas en el aeropuerto de Estambul, en Turquía, ha dado la vuelta al mundo. Joao Paulo de Costa mostró su enfado y su tristeza al comprobar como los trabajadores de la aerolínea, con la que volaba desde Filipinas hacia Suiza, habían perdido a sus cuatro perros.

A las pocas horas de su publicación, el vídeo se hizo viral en redes sociales, donde los usuarios le mostraron todo su apoyo. "¿Dónde están mis perros?, ¡Quiero ver a mis perros ahora!", suplicó durante horas el hombre sin obtener una respuesta clara. Todo ante la atenta mirada de los turistas que pasaban por el aeropuerto.

Una historia con final feliz

A pesar de este mal rato la historia ha acabado de la mejor manera posible. A través de sus redes De Costa ha confirmado que sus perros ya están con él sanos y salvos. No obstante, el hombre ha denunciado la negligencia de los trabajadores a la hora de cuidar a los animales.

"Podemos ver claramente el despropósito y el descuido que le hicieron a mis hijos, nuestras mascotas de cuatro patas no merecen este trato, no pueden ser tratadas como maletas u objetos. El propósito de este video nunca fue viralizarse, pero todo esto solo sirvió para que todos observaran como suelen tratar el traslado aéreo de nuestros perros. Terminé perdiendo contacto con ellos en el aeropuerto de mi conexión con Turquía, gracias a Dios la Policía lo arregló y los hemos encontrado. No podemos aceptar este tipo de trato nunca. Todo salió bien, pero ¿y si no fuera así?", reclama de Costa.