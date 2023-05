Un hombre pierde el conocimiento tras ponerse 9 anillos en el pene para mejorar su "rendimiento sexual"

Un hombre de 44 años terminó mareándose y siendo atendido por los servicios de emergencia tras colocarse 9 anillos industriales en el pene con el objetivo de mejorar su "rendimiento sexual".

Perdió el conocimiento tras mantener relaciones sexuales

Una revista médica, 'Urology Case Reports', se ha hecho eco del suceso que ha tenido lugar en Australia y lo ha calificado como "raro estrangulamiento del pene". El varón, tras colocarse los anillos en el pene y mantener relaciones sexuales perdió el conocimiento durante 3 horas y tuvo que ser atendido por los servicios de emergencia con "nueve anillos industriales de acero inoxidable de alta resistencia pegados alrededor de la base del pene y el escroto".

Las personas que atendieron al hombre de 44 años de edad le quitaron los 9 anillos industriales y este, lejos de conseguir esa ansiada mejoría en su "rendimiento sexual", tuvo que hacerse una cistoscopia cuyo resultado le detectó un problema que le provocó una disfunción eréctil.

Se los quitaron con un bajalenguas

La 'solución', lejos de serla, generó un problema mayor en el aparato reproductor de este hombre. Los médicos no quisieron realizar una cirugía en el pene porque esta conllevaba un gran riesgo ya que en el procedimiento querían evitar a toda costa la mutilación del miembro. Por lo tanto, la decisión final fue que los bomberos que atendieron al varón procedieran a retirar los anillos mediante la colocación de un bajalenguas entre el pene y una sierra anestesiando con una solución salina la zona afectada.

Terminó sufriendo disfunción eréctil

Los bomberos terminaron extrayendo los 9 anillos del pene con éxito pero posteriormente se le realizó una cistoscopia y los resultados arrojaron que tenía la uretra irritada e hinchada. Sería peor el remedio que la enfermedad. Los médicos decidieron colocarle un catéter por una semana pero nada ha impedido que el hombre sufriera de disfunción eréctil tras lo sucedido. Pasó lo que quería evitar en un principio.

Por otra parte, el 'New York Post' ha informado que no es la primera vez que en Australia sucede una caso similar. El año pasado un hombre casi perdió parte del pene por un vello que le cortaba la circulación. Un caso todavía más raro e inaudito. No obstante, hace 10 años se produjo un caso que no tiene comparación alguna y que también tuvo lugar en el país australiano.

En 2013 un hombre se introdujo un tenedor en el pene

En 2013 un australiano de 70 años tuvo que ser intervenido tras haberse introducido un tenedor de 10 cm de longitud en la uretra. Al llegar al hospital, el hombre explicó al grupo de especialistas que se lo había introducido para "obtener placer sexual", pero que se le "atascó".