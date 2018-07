Un hombre mata a puñetazos a su hija de 4 meses porque no le dejaba ver la televisión

Mike Freeman, fiscal del condado de Hennepin, asegura que después de que el asesino cometiese el crimen, llamó a su madre y a su mujer y dijo: "He hecho algo malo" , pero no les contó lo que hizo. Cuando llegaron lo bomberos a la escena del crimen, según afirma ' The Whasington Post ', encontraron al bebé tirado en el suelo sobre un charco de sangre y con salpicaduras por toda la pared.

Emersyn was only 4 months old, her dad, Cory Morris, is charged with punching her to death pic.twitter.com/t7mlaI68rM