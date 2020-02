Un hombre desfigurado, que fue abandonado al poco de nacer, se reencuentra con su madre 38 años después

Howard Shulman se ha considerado un marginado desde que nació.

Siendo tan solo un bebé, una infección bacteriológica devoró gran parte de su cara. En concreto, le dejo sin nariz, sin los párpados del ojo derecho y sin el labio superior.

Sus padres le dejaron en una casa de acogida poco después del inicio de su infección.

Casi 40 años después, Howard es un intérprete afincado en San Diego, casado y padre de dos hijastras.

"Running from the mirror" (Corriendo del espejo) es el título del libro que recientemente ha publicado, y en el que narra su descorazonadora historia.

Pero lo que verdaderamente ha convertido su obra en un libro a punto de convertirse en un best-seller, es una revelación que no le había hecho a nadie antes: 20 años después de su abandono, logró contactar con su madre.

Howard pasó sus tres primeros años de vida en un hospital de Nueva Jersey.

De ahí pasó al sistema de familias de acogida.

Hasta que tuvo 16 años vivió en Morristwon, en la casa de una familia de ascendencia alemana que apenas le miraba y le dirigía la palabra. De la familia germana, pasó a una familia judía con la que apenas duró una semana.

Entonces recaló con Vito y Maria Signorelli en el Bronx, Nueva York, con los que estuvo hasta su mayoría de edad. Howard les describe como lo más parecido "a unas figuras paternas que he conocido".

Este humilde matrimonio italiano fue el que gestionó todas las operaciones que le devolvieron un rostro a Howard. Cirugías, que afortunadamente las cubrió el estado.

Años después de dejar su casa de acogida, una noche Howard estaba viendo la televisión, cuando medio somnoliento en el sofá vió un anuncio.

"Encuentra a tus perdidos seres queridos ¡Llama ahora! 1-800-ENCUENTRA", rememora Howard, que asegura que cada detalle de ese anuncia se le quedó grabado en la cabeza.

"Recuerdo que mostraban hombres y mujeres de todas las edades, incluso niños, corriendo por el campo con una radiantes sonrisas blancas hasta que se encontraban y se fundían en un abrazo", cuenta Shulman.

Medio adormilado, Howard se incorporó y apuntó el número de teléfono. Al día siguiente llamó.

"Nunca había intentado reencontrarme con mis padres", cuenta Howard, "ni tan siquiera había sentido la curiosidad de saber como son. La única vez que eché de menos a mi madre fue siendo un niño... Pero después, simplemente los eliminé de mi cabeza".

Después de dar su información personal y de pagar 50$, los investigadores le dijeron que en un plazo de 6 semanas recibiría por correo todos los datos recabados. Y así fue.

Howard recibió una misiva con todos los datos de su familia: dirección, números de teléfono... Armado de valor, Shulman marcó el teléfono de la casa de sus padres biológicos.

Fue entonces cuando escucho la voz de su madre.

"¿Sarah Shulman?", preguntó Howard.

"Si, soy yo", contestó la voz al otro lado de la línea.

"Creo que soy tu hijo", replico el intéprete.

A la contestación le siguió una silencio prolongado.

Entre lágrimas, Howard escucho un susurro que decía: "Siempre supe que llamarías".

"No, no me arrepiento de nada", susurro mi madre, que apenas me podía mirar a la cara