Un hombre compra un lote con cosas y encuentra más de 7 millones de euros

Un golpe de suerte cambió la vida de un estadounidense después de comprar en una subasta un lote de cosas usadas y encontrar más de 7 millones de dólares (6.970.845 euros). El presentador del programa de televisión Storage Wars, Dan Dotson, explicó que uno de sus compradores hizo el hallazgo que cambió su vida en 2018.

"Una mujer asiática mayor, que estaba sentada en la mesa a mi lado no dejaba de mirarse como si quisiera decirme algo. En un momento se me acercó y me dijo que su esposo trabajaba con un hombre que me había comprado una unidad y encontró una caja fuerte dentro", explicó el presentador en sus redes sociales.

Según informa el medio 'Daily Star', el presentador explicó que encontraron más de siete millones de euros en efectivo. Sin embargo, poco duró la felicidad de haber encontrado un verdadero tesoro. El dueño del dinero se dio cuenta de su descuido y corrió rápidamente a recuperarlo.

El abogado del supuesto dueño del dinero ofreció al comprador del lote una recompensa o compensación de 580.000 dólares, cifra que por supuesto fue rechazada. Después llegó una segunda oferta más elevada de 1.160.000 dólares si el comprador anónimo se comprometía a devolver el resto de los millones.

Una familia compra dos maletas en una subasta y se encuentra los cadáveres de dos niños

Una familia de la ciudad neozelandesa de Auckland compró presuntamente la semana pasada dos maletas en una subasta. Hasta aquí todo normal. Sin embargo, las maletas contenían algo dentro: dos cadáveres. Los cadáveres se trataban de dos niños de entre cinco y diez años, según ha informado la Policía del país.

Las maletas fueron presuntamente compradas la semana pasada. El inspector de la Policía de Nueva Zelanda Tofilau Faamanuia Vaaelua ha dicho que los restos humanos de los niños, cuyas identidades se desconocen, probablemente hayan estado almacenados durante unos tres o cuatro años. "Los cadáveres estaban ocultos en dos maletas de tamaño similar. Creo que las maletas han estado almacenadas durante varios años", según Vaaelua.