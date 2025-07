La gran ola de calor que sacude Europa provoca una sequía que se extiende por todo el continente

Europa experimentó su junio más caluroso registrado en 2025, según el Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea, superando el récord anterior establecido en 2003.

Dos importantes olas de calor provocaron "estrés térmico muy fuerte" en amplias franjas del sur y el oeste de Europa, incluidos los países productores de aceite de oliva de Francia, Portugal y España.

Así, Copérnico informó que Portugal, el sexto mayor productor de aceite de oliva del mundo, experimentó "estrés térmico extremo" en junio, con temperaturas que alcanzaron los 48 °C. Mientras tanto, la vecina España, el mayor productor mundial, enfrentó su junio más caluroso en 64 años.

La responsable estratégica del clima en el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo, Samantha Burgess, ha asegurado que en junio de 2025 una ola de calor excepcional afectó a grandes partes de Europa occidental y gran parte de la región sufrió un estrés térmico muy fuerte. "Esta ola de calor se intensificó aún más debido a las temperaturas récord de la superficie del mar en el Mediterráneo occidental", manifestó, a la vez que añadió que en un mundo en calentamiento, es probable que las olas de calor se vuelvan más frecuentes, más intensas y afecten a más personas en toda Europa.

El servicio atribuyó el calentamiento más rápido en Europa a los patrones climáticos cambiantes que traen olas de calor más frecuentes, la reducción de la contaminación del aire que permite que llegue más radiación solar a la superficie y su proximidad a la el rápido calentamiento del Ártico.

En Serbia, más de mil vacas sin agua

En Serbia, la sequía ha dejado a más de mil vacas y caballos sin acceso a agua en una montaña del sureste del país, lo que demuestra la gravedad de la situación en el país.

El problema ha generado una gran preocupación entre la población, que está buscando soluciones para llevar agua a los animales y mitigar los efectos de la sequía.

Consecuencias en el campo

El consejero delegado de aceite de oliva jienense Vilcón, Juan Vilar, ha explicado que las temperaturas extremas de este año no han afectado a los olivares tan severamente como intensamente caluroso y seco condiciones en 2022 y 2023, que resultaron en dos cosechas históricamente bajas. "El calor afecta a los olivos, pero normalmente no tiene mucho impacto, salvo cuando viene acompañado de viento. A pesar de las olas de calor, he estado visitando los olivares y hasta ahora no he visto ningún efecto grave", ha manifestado.

Si bien señaló que las abundantes lluvias invernales han repuesto los acuíferos y permitirán que los olivares irrigados, que representan el 30 por ciento del total del país, rieguen según sea necesario, Vilar advirtió que un verano prolongado de calor extremo aún podría reducir la cosecha. "A partir de cierto punto, el olivo se protege. Para entrar en este modo de autodefensa, suelta las aceitunas y esto provocaría una menor producción nacional de aceitunas, lo que tendría un impacto negativo en la producción de aceite de oliva", ha concluido.

