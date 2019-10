El hijo de Michael Douglas revela que su padre le hacía repartir marihuana cuando era niño

Douglas, hijo del actor Michael Douglas, ha revelado en sus memorias que su padre le pedía, cuando él era sólo un niño, que repartiera marihuana entre los invitados de sus fiestas.

"Mi padre me decía: 'Llevale esto a tu tío'. Y yo lo hacía. Hasta años después no me di cuenta de lo que realmente había hecho. A medida que crecía iba de un lado a otro, salía a los balcones de la mansión familiar y veía más de lo que se suponía debía ver: adultos haciendo las cosas que hacen los adultos que viven vidas excesivas", relata Douglas en el libro.

Cameron habla de cómo es nacer y crecer en una familia para nada convencional y cómo fue condenado a ocho años de cárcel por tráfico de drogas en 2009.

Sin embargo, Cameron no culpa directamente a su padre de su drogadicción, y afirma que él es el único responsable de sus acciones.