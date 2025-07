El hermano de Jeffrey Epstein asegura su hermano "fue asesinado" por tener información sobre Trump

Tras la vuelta a la actualidad del caso de Jeffrey Epstein, ahora ha sido su hermano, Mark Epstein, el encargado de aumentar la polémica y cercar en este caso al presidente de los EEUU, Donald Trump. Y es que el hermano del millonario ha desmentido la versión que dieron los agentes sobre la autopsia y la muerte de su hermano en la celda. Y todo porque asegura que el condenado tenía información "perjudicial" sobre el presidente.

Tras haber realizado una entrevista telefónica con el medio italiano Corriere della Sera, el hermano afirma que su hermano no se quitó la vida en la celda donde estaba cumpliendo condena. De hecho, ha afeado al Fiscal General y al FBI por testificar de esta forma el fallecimiento. "Cualquiera que consulte la información no cree que haya sido un suicidio, fue asesinado", afirma Mark Epstein.

Al mismo tiempo, los simpatizantes más cercanos a Trump han manifestado su insatisfacción con la administración del republicano, ya que había prometido durante su campaña publicar la famosa lista que Epstein atesoraba, una supuesta agenda de cómplices del magnate que incluiría a celebridades y políticos influyentes que ha sido durante años el centro de numerosas teorías de conspiración de la ultraderecha. Y es que el FBI ha afirmado que no existiría esta lista, lo que ha enfadado a sus votantes.

Su versión de los hechos

Afirma en la entrevista que cuando se enteró por los medios del presunto suicidio, "no tuvo motivos para dudar y lo aceptó", pero que al día siguiente, cuando se desplazó a Nueva York para identificar el cuerpo y le hicieron la autopsia, los forenses declararon que "no podían considerarlo un suicidio". En esta tónica ha explicado que los propios forenses declararon que no podían catalogarlo como un suicidio porque todo apuntaba a que podría asemejarse a un homicidio. En ese momento, el hermano lamenta que su "vida habría sido más fácil si hubieran dicho: Sí, es un suicidio, pero no pudieron".

Lo que más le confundió fue que, tras estas supuestas declaraciones de la forense, Barbara Sampson posteriormente declaró que "se trataba de un suicidio, sin explicar qué examen se había realizado".

El caso de su hermano

Respecto a si considera que su hermano era culpable de tráfico sexual de menores, respondió al medio italiano que su trabajo no era defender a Jeffrey, ya que no es abogado defensor ni el fiscal. "Lo que sé es que el tráfico sexual es cuando se lleva a una menor a otro estado para tener relaciones sexuales", apuntaba. No obstante, luego explicó que sabía "que era culpable de tener relaciones sexuales con menores de edad porque me lo contó".

Ante el revuelo que ha causado esta entrevista, junto con la vuelta a la esfera pública de la expareja de Epstein, Ghislaine Maxwell, Trump ha declarado que "no he pensado realmente en eso". "Estoy autorizado a perdonarla, pero no lo he pensado", y es que la incertidumbre de que Maxwell pueda revelar información comprometida sobre el presidente de EEUU no deja de sobrevolar en la Casa Blanca.

