Hadeel Qazzaz, coordinadora regional de Género de Oxfam Intermón: "Las prioridades de las mujeres deben ser tomadas en consideración"

Entrevistamos a Hadeel Qazzaz, coordinadora regional de Género de Oxfam Intermón, con sede en Ramala. Ella nació en el campo de personas refugiadas de Shati en Gaza, gran parte de su familia permanece en la franja. La Dra. Qazzaz ha trabajado en Medio Oriente, África, Asia Central y Canadá en materia de justicia de género y derechos de las mujeres.

Pregunta: ¿Cómo es la situación de las mujeres en Gaza?

Respuesta: Las mujeres en Gaza están sufriendo como cualquier otro ser humano en Gaza en este momento. Sufren la falta de seguridad, el hambre, la sed, la falta de acceso al agua limpia, etc. Pero las mujeres tienen otro nivel de sufrimiento por ser mujeres. Les faltan centros de salud, les falta acceso a higiene menstrual, no tienen la posibilidad lavarse o limpiarse.

P: ¿Cómo es ser madre en Gaza?

R: Cuando las mujeres están embarazadas, o dan a luz o están en tiempo de lactancia, esto es una carga adicional. Especialmente si tienen hambre, no encuentran posibilidades para comer ellas mismas, alimentar al bebé. Hay mucha presión mental, presión psicológica sobre las mujeres. Al menos dos mujeres mueren cada día, dos madres mueren cada día. El 80% de las madres en Gaza pasan hambre porque sólo comen una vez al día para guardar comida para sus hijos. Así se ve que la carga para las mujeres se multiplica con mucha más presión para las mujeres por ser mujeres.

P: ¿Dar a luz se ha convertido en un riesgo en la franja?

R: Se oyen historias horribles sobre mujeres que tuvieron que dar a luz en condiciones terribles. A veces ha habido que hacer cesáreas sin anestesia o sin ninguna ayuda de un equipo médico. O han tenido que dar a luz en tiendas de campaña atestadas de gente. En una ocasión, mi cuñada tuvo que dar a luz en una tienda donde había diez personas, y cuidar al bebé en esas condiciones de hacinamiento. Una situación terrible para las mujeres por las que nadie tendría que pasar nunca.

P: La falta de atención médica es un gran problema también para las mujeres mayores…

R: Si las mujeres son mayores o sufren algún tipo de enfermedad, por supuesto que su sufrimiento es doble. Las mujeres ancianas tienen muchos problemas para encontrar medicación o para llegar a cualquier servicio de salud.

P: Otro problema es la higiene

R: Sí, hay muchas dificultades. Primero, es muy difícil comprar compresas, productos de higiene menstrual porque son muy caras. También, no hay suficientes baños, la gente vive muy hacinada, a veces en tiendas que no son adecuadas para ningún tipo de limpieza. Hay mucha contaminación, enfermedades que se están propagando especialmente en baños colectivos.

P: Y en estas condiciones, la menstruación es un estrés adicional

R: Es particularmente difícil para mujeres jóvenes que están menstruando por primera vez. Mujeres jóvenes de 14 o 15 años no están acostumbradas a cuidarse en esas circunstancias. Es una carga adicional. Hemos escuchado historias de mujeres que han intentado hacerse con cinturones hormonales al principio de la guerra, pero no es sostenible después de cinco meses de continuo bombardeo y guerra. No es sostenible tener tratamiento hormonal que retrase el periodo. Por eso, la dificultad de estar menstruando se agrava con la falta de acceso agua.

P: ¿Cómo se puede ayudar?

R: En Oxfam intentamos distribuir lo que llamamos kits de dignidad, lo que incluye kits de higiene para mujeres que puedan cuidarse durante su periodo menstrual. Eso pasa cada mes, pero incluso eso es una gota en el océano viendo las grandes necesidades que hay todo el tiempo para las mujeres. En muchos casos, especialmente al principio, porque el número de camiones con asistencia que se permite que entren es muy limitado, la gente responsable del reparto prioriza la comida y otros bienes que son de supervivencia, y niegan o retrasan la necesidad de kits de higiene. Pero ahora, con un poco de presión están llegando más productos. Aún son muy caros, precios altos por las necesidades del mercado y no están al alcance de todo el mundo. Hay diferentes estilos y diferentes modelos. Lo que está disponible es muy básico en este momento.

P: ¿Tienen las mujeres una doble carga?

R: Sí, sufren como seres humanos, esto le pasa a todo el mundo, y por ser mujeres y tienen estos problemas relacionados con su higiene menstrual. También hay un problema con los niveles crecientes de violencia. Una amigo mío que está en el norte de la Franja de Gaza me dijo que por el hambre ha cambiado el estado de ánimo de la gente, se han vuelto más agresivos. Habitualmente las mujeres sufren la carga de este ciclo de violencia porque se les considera la parte más débil de la familia que tiene que sufrir y soportar la violencia y la falta de control sobre sus propias vidas. Este es un sufrimiento especial para mujeres.

P: ¿Pueden las mujeres moverse libremente en Gaza?

R: Sé de mujeres jóvenes que están casadas y tienen que vivir o están desplazadas con sus familias políticas, y los familiares políticos no les dejan visitar a sus padres. He escuchado muchas historias de cómo mujeres jóvenes no están sintiendo libertad de movimiento. Por supuesto, a veces es por protección y por la falta de medios. Para ir de un sitio a otro en Gaza ahora necesitas mucho dinero porque no hay combustible. Las familias priorizan menos el apoyo mental para las mujeres, por ejemplo de parte de sus madres o sus hermanas. Se considera que está bien que permanezcan bajo presión mental porque no tienen medios financieros para conseguir el apoyo que necesitan.

P: Gran parte de tu familia permanece en Gaza, ¿cómo te sientes?

R: Me siento muy triste, con el corazón roto. Tengo mi familia en Gaza. Intento apoyarles, pero a veces me siento impotente. Siento pena por mi madre, que tiene 80 años. Tenía 4 años en 1948 y tuvo que huir desde su pueblo a Gaza. Y ahora con 80 ha tenido que huir de su casa y marcharse con alguno de mis hermanos o hermanas. No es soportable para ella. Cada vez que hablo con ella se me parte el corazón. También me siento así por todos mis sobrinos, mis sobrinas que son mujeres jóvenes brillantes, médicas o ingenieras, y ahora están en condiciones terribles y no pueden realizar su potencial. Es realmente muy, muy triste. La situación está más allá de lo comprensible. Es catastrófico, sin duda.

P: ¿Hay algún mensaje que quieras mandar con motivo del día de la mujer?

R: El único mensaje del 8M que repito todo el tiempo es que es necesario un alto el fuego ahora, inmediatamente, lo antes posible, sin más demora, para salvar las millones de vidas que están en peligro en Gaza ahora mismo . También que haya un flujo regular de ayuda y asistencia que incluya específicamente las necesidades de las mujeres como los kits de dignidad. Las prioridades de las mujeres deben ser tomadas en consideración. También mi mensaje para las mujeres del mundo es un mensaje de solidaridad y apoyo. Lo que está pasando ahora mismo en la Franja de Gaza es un examen para toda la Humanidad. Necesitamos estar juntas en solidaridad y decir no a la guerra. Las mujeres normalmente no eligen la guerra para resolver ningún problema. La mayoría de las mujeres son pacíficas y se las excluye de cualquier decisión política. Las mujeres, particularmente en mi país, no están en las posiciones de toma de decisión, no son las que eligen la guerra. Pueden contribuir a la paz y a la reconstrucción si se les da la oportunidad. Pido a las mujeres del mundo que aporten su apoyo y solidaridad a las mujeres palestinas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com