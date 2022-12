Guerra Ucrania Rusia hoy, última hora: Zelenski asegura que Ucrania es ya líder del mundo libre

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, aseguró que EEUU garantizó al Kremlin que no enviará a Ucrania especialistas en el empleo de los sistemas antiaéreos Patriot.

"Nos explicaron bastante profusamente que no planean hacerlo, precisamente porque los estadounidenses no quieren y no combatirán directamente con Rusia", dijo Lavrov en declaraciones al Primer Canal de la televisión pública.

Lavrov precisó que los Patriot serán puestos en servicio en Ucrania "en el plazo de varios meses, hasta que los militares ucranianos se familiaricen con esa tecnología".