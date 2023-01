Guerra Ucrania Rusia hoy, última hora: Ucrania urge más armamento para evitar que Rusia prolongue la guerra

El ex primer ministro británico, Boris Johnson, ha asegurado que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, le dijo en una llamada justo antes de la invasión de Ucrania que podía enviar un misil contra Reino Unido "en un minuto".

"Me amenazó en un momento y me dijo: 'Boris, no quiero lastimarte pero, con un misil, solo tomaría un minuto' o algo así. Pero creo que por el tono muy relajado que estaba tomando, el tipo de aire de indiferencia que parecía tener, solo estaba jugando con mis intentos de que negociara", ha explicado el británico.