Guerra Ucrania Rusia hoy, última hora: EEUU anuncia un envío de ayuda militar a Ucrania de 2.500 millones de dólares

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha dicho que la guerra de Ucrania "es una guerra de un solo hombre: de Vladímir Putin". Lo ha dicho después de la cumbre hispano-francesa.

Ha dicho que no puede ser optimista sobre el finde la guerra. España no va a "escatimar ninguna opción para que la paz regrese a Ucrania lo antes posible", pero no ha detallado si se prevé enviar tanques Leopard para apoyar al ejército de Ucrania.