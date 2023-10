Guerra entre Rusia y Ucrania, en directo: El exdiputado ucraniano prorruso Tsarev, en la UCI tras recibir un disparo

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha advertido al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, de no debilitar al conjunto de la Unión Europea en sus contactos con el presidente ruso, Vladimir Putin. "Le he dicho en la mesa que respeto a todos los jefes de Estado y que no se prohíbe a ningún líder ver a otros, pero eso no debe usarse para debilitar al resto", ha afirmado.

Orbán ha sido el primer líder occidental en reunirse con Putin desde la invasión rusa en Ucrania. Macron ha asegurado "respetar" su bilateral, aunque ha recordado su homólogo la necesidad de una posición coordinada de la UE.