Guaidó nombra como embajador de Venezuela en España a Antonio Ecarri

El diputado Antonio Ecarri Bolívar ha sido designado nuevo representante de Venezuela en España tras el reconocimiento del Gobierno de Juan Guaidó por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La Asamblea Nacional de Venezuela ha designado este martes a los "representantes diplomáticos" del autoproclamado 'presidente encargado' del país, Juan Guaidó, en Brasil, Paraguay y Guatemala. La semana pasada, la Asamblea Nacional ya nombró 'representantes diplomáticos' ante una decena de países.

Actual miembro de la Asamblea Nacional venezolana, ha sido uno de los encargados de las relaciones del partido Acción Democrática con España, país en el que se encuentra actualmente. Su carrera ha estado principalmente vinculada al mundo universitario.

La Asamblea Nacional prevé confirmar la designación de Ecarri el 12 de febrero, en el marco de una serie de nombramientos que también se extenderían al resto de los países europeos que reconocieron a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela este lunes.

A su salida de una comparecencia en el Senado, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, ha dicho a los periodistas no tener constancia de ningún nombramiento concreto por parte de la Asamblea Nacional venezolana.

No obstante, las fuentes de Acción Democrática consultadas han aclarado que Ecarri no necesitaría de plácet por parte del Gobierno español al no tratarse de un embajador al uso sino de un representante diplomático. Sería "un acto simbólico", han apuntado.

El Parlamento venezolano nombra representantes ante Brasil, Guatemala y Paraguay

El Parlamento venezolano, de contundente mayoría opositora, nombró este martes a representantes diplomáticos de Venezuela ante los gobiernos de Brasil, Guatemala y Paraguay, apoyado en la decisión del jefe de la Cámara, Juan Guaidó, de asumir las competencias del Ejecutivo como presidente encargado.

En la sesión ordinaria del Parlamento, se nombró como representante diplomática ante Brasil a la doctora en Ciencias Políticas María Teresa Belandria; ante Guatemala estará la periodista y politóloga María Teresa Romero; mientras que David Olsen hará lo propio ante Paraguay. Belandria, Romero y Olsen se suman a los once representantes y embajadores ya designados hace una semana por la mayoría antichavista de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).

Como representante diplomático de Venezuela en Argentina fue nombrada Elisa Trota Gamos; para Estados Unidos Carlos Vecchio; para Canadá Orlando Viera; Guarequena Gutiérrez para Chile; Humberto Calderón en Colombia; María Faría en Costa Rica; René de Sola Quintero en Ecuador y Claudio Sandoval en Honduras.

También fueron designados como diplomáticos Carlos Scull para Perú y el diputado Julio Borges como representante del Estado venezolano ante el Grupo de Lima, conformado por 14 países americanos.

Dos de los hasta ahora nombrados, Carlos Vecchio y Julio Borges, son destacados dirigentes opositores que han impulsado la presión internacional contra el presidente, Nicolás Maduro, a quien señalan de estar "usurpando" la Presidencia, debido a que no reconocen las elecciones en las que resultó electo por considerarlas un "fraude". Ante esta "usurpación", el 23 de enero, días después de que comenzara el segundo mandato de Maduro, Guaidó se autoproclamó presidente interino de Venezuela.

El antichavismo afirma que Maduro "usurpa" la Presidencia, al estimar que su segundo mandato de seis años es "ilegítimo" y que por ello el Poder Ejecutivo recae en el jefe del Parlamento hasta que sean convocadas nuevas elecciones, según la interpretación que hacen de los artículos 233, 333 y 350 de la Carta Magna. Más de 40 países, entre los que se encuentran los mencionados anteriormente, han reconocido a Guaidó como presidente encargado de Venezuela.