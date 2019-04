Grandes similitudes entre los atentados de París y Bruselas

La conexión entre estos dos atentados va mas alla de la similitud entre sus imagenes de barbarie y muerte. Excluyendo lo obvio, que ambos son reivindicados por el Estado Islámico.



Los expertos en seguridad apuntan a que los autores de ambos atentados pertenecen al mismo grupo.

Algo que confirma la presencia de Salah Abdeslan en Paris y que su posterior detenciónen Mollenbec actuase como detonante de la segunda de Bruselas.

Los atentados de ambas ciudades comparten el modus operandi del nuevo tipo de terrorismo exportado por el Daesh.Tanto en Paris como en la capital belga golpean de forma coordinada en distintas localizaciones y lo hacen a horas punta y en lugares difíciles de controlar, donde saben que pueden causar más victimas.

En Bruselas atacan el aeropuerto con dos explosiones separadas por pocos minutos y una hora después la estación de metro de Malbeck muy cerca de las instituciones europeas.

En París, la sincronización de los yihadistas es casi perfecta. En un intervalo de 40 minutos detonan 3 bombas en el estadio de Sant Dennis, desencadenan varios ataques a terrazas y restaurantes de la capital francesa y provocan una masacre en la abarrotada la sala de conciertos Bataclan.

En ambos atentados, las celulas terroristas van armadas con rifles de asalto y cinturones explosivos con los que luego se inmolan. Aunque no lo hacen todos.

Tanto en Paris, Abdeslman, como en Bruselas, los terroristas que huyen abandonan un cinturon de explosivos sin detonar. Pero sin duda la más triste similitud entre ambos atentados es que dejan tras ellos... un terrible balance de muertes sin sentido.



El doble ataque se produce tres días después de que la policía belga detuviese al yihadista Salah Abdeslam, huido tras los atentados de noviembre en París que costaron la vida a 130 personas.

Los ataques se produjeron en varias localizaciones. El primero de los ataques tuvo lugar en el principal aeropuerto de Bélgica, Bruselas-Zaventem, donde poco después de las ocho de la mañana una doble explosión en la zona de facturación ha provocado al menos 14 muertos y más de 90 heridos, según los bomberos. Y según algunos testigos, una persona habría gritado en árabe antes de producirse la explosión.

Una hora después, en el metro de Maelbeek, en el barrio de las instituciones europeas, al este de Bruselas, se produjo otra explosión. El balance de víctimas es de 20 muertos y centenares de heridos.

En París, en el Estadio Sant Dennis, los asistentes al partido entre Francia y Alemania, escuchan una primera explosión, sin saber que se trata de una bomba. Un terrorista suicida acaba de inmolarse en las proximidades del Estadio. Solo 5 minutos después una segunda explosión sacude las cercanías del estadio de Francia.

De forma sincronizada se desencadenan nuevos ataques en el centro de París, los objetivos sob los bares y restaurantes de los distritos 10 y 11 de la capital francesa. Es viernes por la noche y las terrazas a pie de calle están a rebosar.

Varios pistoleros armados con rifles de asalto disparan hasta en 100 ocasiones contra el bar le carillón y la pequeña camboya, cobrándose la vida de 15 personas. A las 21.32 una tercera célula terrorista abre fuego desde un coche contra el restaurante "La bone Viere", y mueren 5 personas más.

Minutos mas tarde, el sangriento recorrido de los yihadistas llega a la terraza de Belle equipe, 19 clientes son masacrados a sangre fria. Pasan otros 4 minutos y un kamikace activa su carga explosiva en el interior del restaurante Le comptoir Voltaire. Al mismo tiempo, que un grupo de asaltantes desata un infierno en la sala de conciertos bataclan.

Un tercer terrorista se suicida cerca del estadio de Sant Dennis. Son las 21.53 y gran parte de los espectadores son trasladados al cesped, donde se viven momentos de caos e incertidumbre. Finalmente el estadio es desalojado.

1500 personas abarrotan la sala bataclan durante un concierto de rock, un historico teatro situado en el distrito 11 de paris. A las diez menos veinte se inicia el ataque y cuatro hombres con la cara descubierta y vestidos de negro irrumpen al grito de "esto es por siria, Ala es grande" y disparan a quemarropa contra la multitud. Los disparon se prolongan durante 10 interminables minutos.

Ante el caos, decenas de personas desesperadas consiguen alcanzar la calle, muchos de ellos heridos. Hasta la una de la madrugada las fuerzas Especiales no logran entran en la sala. En la entrada, uno de los 3 terroristas es abatido, y los otros 2 se inmolan activando su cinturón explosivo. El balance de víctimas es dramático, los yihadistas han asesinado a 129 personas y han dejado a decenas de heridos.



Ambos atentados se produjeron en lugares con mucha gente, con la intención de esparcir el pánico y en el momento exacto para hacer más daño, en horas puntas del transporte público.

con la intención de esparcir el panico. Los dos ataques también dejan un elevado número de víctimas.

Los medios belgas han divulgado la imagen de tres presuntos sospechosos de los atentados cometidos en el aeropuerto de Zaventem. La imagen, captada unos segundos antes de las explosiones por las cámaras de seguridad del propio aeropuerto, muestra a tres hombres empujando sus carritos portaequipajes. Lo que ha llamado la atención de las fuerzas de seguridad es que, como se puede apreciar en la fotografía, dos de ellos, vestidos de negro, llevan solamente un guante en una mano, concretamente la izquierda.

Según señalan los medios, los guantes les habrían permitido ocultar los detonadores de los explosivos que llevaban adosados a su cuerpo. Es decir, se trataría de los dos terroristas kamikazes. El hombre que figura a la derecha de la imagen, con una chaqueta blanca y un gorro negro, está "siendo buscado activamente", añaden los diarios belgas.

La agencia Belga ha confirmado en la Fiscalía Federal que se trataría de los sospechosos de los atentados en el aeropuerto y ha recibido la autorización para "difundir estas imágenes", según ha confirmado un responsable de la agencia oficial a France Presse. Inicialmente, la Fiscalía había reclamado a los medios que no divulgaran dicha imagen para no dificultar la investigación, puesto que todos los esfuerzos se centran en tratar de localizar al tercer presunto terrorista.

En el aeropuerto, la policía ha encontrado una tercera bomba que no ha sido activada y varias armas, entre ellas un kalashnikov.

Daesh ha reivindicado el atentado en un comunicado en el que subraya la participación de Bélgica en la coalición internacional liderada por EEUU que bombardea posiciones del IS en Irak y Siria. "Los militantes del IS abrieron fuego dentro del aeropuerto de Zaventem antes de que varios de ellos detonaran sus cinturones de explosivos", ha indicado el IS sin detallar el número de yihadistas involucrados en esta acción. El grupo que dirige Abu Bakr al Bagdadi también ha firmado el ataque contra la estación de metro de Maelbeek, situada en la calle de la Loi, cerca del edificio de la Comisión Europea. "Un mártir suicida ha detonado su cinturón de explosivos en Maalbek", ha apuntado la agencia de noticias. "Los ataques se han saldado con más de 230 muertos y heridos", indica la nota.

También en París, Daesh, tal y como apuntaban las hipótesis, ha reivindicado los atentados de París. La organización yihadista ha difundido la reivindicación a través de comunicados y grabaciones tanto en árabe como en francés. "Ocho hermanos ataviados con cinturones explosivos y ametralladoras atacaron objetivos seleccionados con precisión en el corazón de la capital francesa", aseguran, al mismo tiempo que han advertido que "sólo es el principio de la tempestad" que seguirá hasta que Francia cambie sus políticas.

El mensaje, difundido en redes sociales, cifra en ocho el número de "hermanos" terroristas que participaron en los ataques y confirma que éstos portaban cinturones de explosivos y armas automáticas. "Alá ha conquistado a través de ellos y se ha sembrado el miedo en el corazón de los cruzados en su propia tierra".La nota repasa todos los sitios del "corazón de la capital francesa" que han sido atacados y califica el concierto de la sala Bataclan, donde perdieron la vida más de 80 personas, como un "fiesta de la perversión". Todos los lugares fueron elegidos "minuciosamente", añade el comunicado.



Las explosiones tiene lugar sólo cuatro días después de la detención de Salah Abdeslam, el octavo terorrista de los atentados de París.