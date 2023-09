Los golpistas de Níger toman como rehén al embajador francés en ese país

Los golpistas en Níger vuelven a dar un paso más. Han tomado como rehén al embajador francés en el país. El propio presidente francés Emmanuel Macron lo ha denunciado. Tanto el diplomátigo como otros trabajadores están retenidos contra su voluntad en la misma embajada. Los soldados de la junta militar que gobierna Níger tras el golpe de Estado no les dejan salir ni recibir ningún tipo de alimento.

El embajador, Sylvain Itté, y varios diplomáticos han sido "tomados literalmente como rehenes" en la propia embajada gala en Niamey, ha explicado Macron en unas declaraciones recogidas por la agencia EFE.

"El señor Itté no puede salir (de la embajada) y debe alimentarse de raciones militares", ha añadido el mandatario galo. Los golpistas instaron a Francia la retirada completa de su embajador y de las tropas militares desplegadas en suelo nigeriano. Francia rehusó a aceptar las exigencias.

Sin efecto las amenazas de la CEDEAO

Los militares echan más pólvora a la situación en Níger. El Sahel es una 'patata caliente'. El país tomado por la junta militar era uno de los bastiones democráticos en el África Occidental. Habían logrado encadenar dos presidentes electos seguidos. Todo se truncó en julio cuando los golpistas se revelaron contra el presidente Mohamed Bazoum.

La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), fue clara en todo momento: tomarán medidas si la estabilidad no vuelve a Níger. Los temores de un guerra en todo el Sahel no dejan de crecer. Sin embargo, las amenazas de una intervención militar no tuvieron efecto. La situación sigue igual en Niamey. Ni las discretas intervenciones de Francia y EEUU han logrado surtir efecto.

Francia y Níger han ido de la mano en los últimos años. La antigua colonia francesa es esencial por sus recursos naturales. Es indispensable para Francia por la exportación de uranio. El 70% de la electricidad del país galo se genera en centrales nucleares. El uranio es clave para la producción de energía nuclear. La junta militar encabezada por Abdourrahmane Tchiani ha cortado la exportación de uranio a Francia.