Fumar un cigarrillo al día aumenta en un 64% el riesgo de muerte

Aquellos que han fumado entre uno y diez cigarrillos diarios tienen un riesgo de muerte temprana un 87% más alto que el de las personas que no han fumado, señala la investigación del Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos. El estudio, publicado en la revista JAMA Internal Medicine, también señala que los riesgos no solo son menores para los exfumadores de baja intensidad, sino que disminuyen si se deja el tabaco a una temprana edad. Los resultados de este trabajo "apoyan la advertencia" sobre que "no existe un nivel seguro de exposición al humo del tabaco", según Maki Inoue-Choi, la doctora que lideró el estudio.

Los investigadores analizaron los casos de 290.215 adultos de entre 59 y 82 años, con un cuestionario para evaluar la intensidad con la que habían fumado desde la adolescencia hasta después de los 70 años. En el grupo, el 7,7 % seguía fumando, mientras que el 53,9% había dejado el hábito y un 38,4 % nunca había consumido tabaco. Al buscar las causas de mortalidad entre los participantes del estudio, surgió una fuerte asociación con el cáncer de pulmón: entre quienes habían fumado de uno a diez cigarrillos por día el riesgo de morir por esa enfermedad era unas 12 veces mayor que entre las personas que no lo habían hecho. En el caso de quienes habían consumido de forma constante un promedio menor a un cigarrillo por día, este riesgo era nueve veces mayor.

Además, los expertos analizaron el riesgo de mortalidad causada por enfermedades respiratorias y cardiovasculares. De esa forma, descubrieron que las personas que habían fumado de forma moderada tenían un riesgo seis veces mayor que los no fumadores de morir por una enfermedad respiratoria. En el caso de las enfermedades cardiovasculares, esta probabilidad era 1,5 veces mayor. Para Inoue-Choi, "estos resultados indican que fumar incluso una cantidad pequeña de cigarrillos por día tiene efectos negativos en la salud".

Además, el estudio provee más evidencia "de que dejar de fumar beneficia a todos los fumadores, sin importar cuántos cigarrillos consuman". Al menos seis millones de personas fallecen cada año a causa del cigarrillo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) predice que, si esa tendencia continúa, más de mil millones de muertes estarán asociadas en este siglo al tabaco.