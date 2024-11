Las frases más sorprendentes de Kamala Harris en la campaña: "Trump no lucha por la clase media, sino por él y sus amigos multimillonarios"

No solo ha captado la atención con sus declaraciones Donald Trump, la actual vicepresidenta y candidata a la presidencia, Kampala Harris, también ha dejado huella con unas palabras poderosas y emotivas. La vicepresidenta ha utilizado cada oportunidad para definir su visión y su compromiso hacia el país, dejando claro que su campaña no solo se trata de ganar una elección, sino de forjar un futuro más justo y equitativo para todos.

Una de las frases que más ha impactado a sus seguidores es la que comparte sobre la enseñanza de su madre: "Mi madre nos enseñó a no quejarnos de las injusticias, sino a hacer algo al respecto". Con estas palabras no solo refleja su carácter proactivo, sino que también establece un tono inspirador para su campaña. Además, invita a los ciudadanos a no ser meros observadores de las injusticias sociales, sino a convertirse en agentes de cambio.

Harris ha dejado claro que su compromiso con la justicia social es inquebrantable. En una de sus intervenciones, afirmó: "Todo el mundo tiene el derecho a la seguridad, a la dignidad, a la justicia. Nadie debería luchar solo. Estamos juntos en esto". Esta frase subraya su enfoque inclusivo y solidario, recordando a los votantes que su administración buscará garantizar que cada individuo tenga acceso a los derechos básicos que merecen. Su experiencia como fiscal le permite hablar con autoridad sobre estos temas, y su afirmación de haber tenido "solo un cliente: la gente" refuerza su dedicación al servicio público.

También ha hecho hincapié en la importancia de la unidad nacional. "Pueden confiar en mí, pondré Estados Unidos por encima del partido y de mí misma", declaró con firmeza. Este compromiso con el bien común es un llamado a dejar atrás las divisiones partidistas y trabajar juntos por el progreso del país. Siempre resalta la necesidad de un liderazgo que priorice las necesidades de todos los estadounidenses por encima de los intereses políticos.

La vicepresidenta también ha señalado la gravedad del momento histórico en el que se encuentra el país. "Esta es una de las elecciones más importantes en la historia de nuestra nación", afirmó durante uno de sus mítines. Consciente del impacto duradero que estas elecciones tendrán en el futuro del país, Harris ha instado a los votantes a reflexionar sobre las consecuencias de devolver a Donald Trump al poder: "Las consecuencias de devolver a Donald Trump a la Casa Blanca son extremadamente graves".

Harris ha descrito cómo Trump utilizaría nuevamente el poder presidencial: "Imaginen cómo usará Trump el poder de la presidencia: para servir al único cliente que jamás tuvo, él mismo". Y busca recordar a los votantes lo que está en juego y posiciona a Harris como una alternativa viable y responsable.

Uno de los pilares fundamentales de su campaña es la construcción y fortalecimiento de la clase media. "Construir la clase media será el objetivo que definirá mi presidencia", aseguró Harris. Esta afirmación resuena con muchos estadounidenses que han sentido el impacto negativo de políticas económicas desfavorables en sus vidas diarias. Contrapone su visión con la del expresidente Trump, quien según ella "no lucha por la clase media, sino por él y sus amigos multimillonarios". Este contraste es crucial para atraer a los votantes preocupados por su bienestar económico.

La defensa de los derechos reproductivos también ha sido un tema central en sus discursos. Harris ha denunciado los intentos del ex presidente y sus aliados por restringir estos derechos: "Trump y sus aliados quieren crear un coordinador nacional antiaborto y obligar a los estados a informar sobre los abortos espontáneos. Están locos. Nosotros confiamos en las mujeres".

Además, ha prometido actuar rápidamente si es elegida presidenta: "Cuando el Congreso apruebe una ley para proteger los derechos reproductivos, yo, como presidenta de EE.UU., la firmaré con orgullo". Este compromiso directo muestra su disposición para luchar por causas importantes desde el primer día.

En cuanto a temas relacionados con la seguridad fronteriza e inmigración, Harris ha abordado estos asuntos con una perspectiva equilibrada. Ha declarado: "Luché contra los carteles que trafican con armas, drogas y seres humanos, que amenazan la seguridad de nuestra frontera y la seguridad de nuestras comunidades". Su enfoque incluye tanto medidas firmes para asegurar las fronteras como propuestas para crear una vía hacia la ciudadanía: "Podemos crear una vía a la ciudadanía y hacer más segura nuestra frontera".

Con su mensaje: "Déjennos escribir el siguiente gran capítulo de la mayor historia jamás contada", no solo invita a los votantes a participar activamente en el proceso electoral, sino que también les recuerda que tienen el poder para dar forma al futuro del país.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com