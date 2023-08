Francia prohíbe la abaya islámica en los colegios por ser una túnica de identificación religiosa

Francia prohibirá las abayas en las escuelas públicas. El Gobierno francés considera que dichas túnicas amplias son un vestido de identificaciónreligioso.

"La escuela no es el lugar para hacer proselitismo religioso", ha subrayado el portavoz del Gobierno, Olivier Véran. Las abayas son túnicas amplias que cubren el cuerpo de la mujer de la cabeza a los pies ocultando las formas.

Véran recordó que en las escuelas públicas se aplica el principio del laicismo y que la abaya "es evidentemente un vestido religioso", aunque el Consejo Francés del Culto Musulmán (CFCM) pretenda lo contrario. Así lo ha indicado en una entrevista al canal 'BFMTV'.

El ministro de Educación, Gabriel Attal, explicó la prohibición del uso de la abaya en la escuela pública, algo que ya podían decidir los directores de centros escolares por propia iniciativa porque "esperan reglas claras a nivel nacional". "Los directores de los colegios se encuentran, en muchas ocasiones, en el frente de combate de estos problemas, de estas cuestiones de secularismo, y tenemos que ayudar", ha añadido.

Attal hizo hincapié en que en Francia "la escuela de la República se ha construido en torno a valores extremadamente fuertes, y en particular el laicismo". "El laicismo no es una limitación, es una libertad. Es la libertad de forjarse una opinión. Para mí el laicismo en la escuela es algo muy claro: cuando se entra en una clase no se tiene que poder distinguir la religión de los alumnos al mirarlos. Por tanto, he decidido que no se podrá seguir llevando la abaya", ha añadido.

Ley de 2004

Una ley de 2004 proscribe en las escuelas y liceos públicos los vestidos o signos con los que los alumnos "manifiestan de forma ostensible una pertenencia religiosa". El objetivo de dicha ley en aquel momento fue el velo islámico.

El CFCM, un órgano de representación de los musulmanes ante los poderes públicos, se había pronunciado en junio al calor del debate sobre la proscripción de la abaya en los centros escolares afirmando que no es un vestido musulmán. "En la tradición musulmana, que nosotros defendemos, un vestido sea el que sea no es un signo religioso en sí", señalaba el CFCM.