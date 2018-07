Francia interroga a un hombre de 35 años en la investigación del atentado en Isère

Las autoridades francesas han interrogado a un hombre de 35 años y de origen norteafricano, trabajador de una empresa de envíos, en el marco de la investigación del ataque efectuado ayer en una planta química de la localidad de Isère.



De momento no se tienen más detalles sobre este nuevo interrogatorio, después de que el fiscal parisino François Molins confirmara ayer que cuatro personas están bajo custodia policial por su presunta implicación en el atentado perpetrado este viernes.



En una breve rueda de prensa, Molins ha detallado que, además del autor del atentado, identificado como Yassin Salhi, su mujer y su hermana, así como un tercer sospechoso que fue visto dando vueltas con su coche por el complejo industrial, han sido detenidos.



Molins también aclaró que, de momento, no hay indicios que sugieran la presencia de uno o varios cómplices. Horas antes, tanto el ministro de Interior, Bernard Cazeneuve, como el presidente, François Hollande, habían apuntado a esta posibilidad.



El fiscal ha aprovechado para hacer un relato claro de los hechos. Según las primeras investigaciones, alrededor de las 9.28 las cámaras de seguridad han grabado a una camioneta entrando en las instalaciones "con discreción".



Poco después, sobre las 9.36, las cámaras han avistado a un hombre entrando en un hangar cubierto instantes antes de que se produjera una fuerte explosión. Las fuerzas de seguridad llegaron al lugar y encontraron al sospechoso manipulando unas bombonas de gas.



Molins ha aclarado que los 43 trabajadores que se encontraban en la fábrica en esos momentos no corrieron peligro porque fueron evacuados rápidamente. Así lo ha confirmado también la empresa estadounidense propietaria del complejo industrial, Air Products.