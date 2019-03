Francia advierte de que el secuestro de un compatriota no los frenará en su lucha contra el IS

El Gobierno francés ha advertido de que el secuestro de un compatriota en Argelia no cambiará la decisión de participar en la coalición de países, liderada por Estados Unidos, que luchará contra el Estado Islámico en Irak y Siria.

Así lo ha manifestado el ministro de Exteriores francés, Laurent Fabius, que insiste en que, aunque harán todo lo que puedan para liberar a los rehenes, "el grupo terrorista no podrá hacer cambiar la posición adoptada por Francia"

Poco antes, el Ministerio de Exteriores de Francia confirmaba la autenticidad del vídeo difundido para dar a conocer el secuestro del ciudadano francés Herve Gourdel por parte de un grupo vinculado al Estado Islámico, Soldados del Califato, en Argelia.

"Confirmamos la autenticidad del vídeo que muestra imágenes del rehén francés Herve Gourdel, secuestrado en Argelia en la región de Tizi Ozou el pasado domingo", añadió la Cancillería gala a través de un comunicado, en el que alerta de que "las amenazas realizadas por este grupo terrorista muestran, una vez más, la extrema crueldad del Estado Islámico y de aquellos que dicen ser aliados suyos".

En el vídeo, Gourdel se identifica, con nombre, edad y fecha de nacimiento y explica que fue secuestrado un día después de que llegar al país magrebí. "Estoy en manos de Jund al Jilifa, un grupo armado argelino", dice.

El hombre dirige su mensaje al presidente francés, François Hollande. "Este grupo armado me dice que te pida que no intervengas en Irak. Me mantienen como rehén y te pido, presidente, que hagas todo lo posible por sacarme", añade.

Francia ha "movilizado" todos los recursos a su alcance para tratar de localizar al hombre desaparecido. "Estamos en contacto permanente con las autoridades argelinas, que nos ofrecen su cooperación y su pleno apoyo", ha dicho el Ministerio de Exteriores.