La Fontana di Trevi reabre con restricciones tras una restauración histórica

La Fontana de Trevi en Roma vuelve a brillar tras un minucioso proceso de restauración y limpieza que ha durado tres meses.

Este emblemático monumento barroco, conocido mundialmente, ahora contará con nuevas medidas para controlar el flujo masivo de visitantes. La reapertura coincide con los preparativos de la ciudad para el Jubileo de 2025, un evento que atraerá a millones de peregrinos y turistas, por lo que Italia ha optado por poner ciertas medidas para proteger el monumento recién restaurado.

Limitaciones para proteger la joya barroca

A partir de ahora, solo se permitirá el acceso simultáneo a un máximo de 400 personas en la base de la fuente, con el objetivo de reducir las aglomeraciones y preservar el monumento.

"Podrán estar aquí 400 personas a la vez. El objetivo es permitir que todos disfruten lo mejor posible de la fuente, sin multitudes ni confusión", explicó el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, durante el acto de reapertura celebrado este domingo. Gualtieri también adelantó que esta medida será evaluada en una fase experimental y que, en el futuro, podría adaptarse en las medidas que sea necesario para preservar de la mejor manera el monumento.

Pero la limitación de aforo no ha sido la única novedad que se ha implantado en la reapertura de la Fontana de Trevi. La prohibición de sentarse en el borde de la fuente, es otra de las restricciones, recién implantadas, esta práctica, según los restauradores, ha causado daños significativos en la estructura. "Los restauradores me han hecho ver personalmente los daños que causan quienes se sientan. Es un teatro y, por lo tanto, no se puede sentar en el borde del escenario", afirmó el alcalde.

Entrada de pago

El ayuntamiento está considerando la posibilidad de instaurar una pequeña tarifa de entrada para visitar la Fontana de Trevi. Los fondos recaudados se destinarían al mantenimiento del monumento y otros bienes culturales de la ciudad. Sin embargo, esta decisión se tomará después de evaluar el funcionamiento del nuevo sistema de acceso controlado.

¿Cómo fue el proceso de limpieza?

El proceso de limpieza de la Fontana de Trevi ha implicado la eliminación de incrustaciones de cal, restos de maleza y otros signos de deterioro acumulados con el tiempo. "Los trabajos duraron tres meses, con un gran esfuerzo conjunto que nos permitió terminar las obras antes de lo previsto. Fue un trabajo minucioso de limpieza, eliminación de elementos de degradación, maleza e incrustaciones de cal", explicó Claudio Parisi Presicce, responsable de los bienes culturales del Ayuntamiento de Roma.

La restauración tuvo un coste de 327.000 euros y forma parte de un ambicioso plan de la ciudad para embellecer sus monumentos de cara al Jubileo.

De los sitios más visitados de Italia

Antes de la restauración, la Fontana de Trevi recibía entre 10.000 y 12.000 visitantes diarios, lo que también ayudó a generar problemas de saturación. Con la nueva normativa, se busca garantizar una experiencia más ordenada y segura para los turistas, al tiempo que se protege este símbolo de la ciudad de Roma.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com