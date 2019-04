Fernández Díaz pide más colaboración en inteligencia y no ir "a remolque" de los atentados

El ministro de Interior en funciones de España, Jorge Fernández Díaz, ha pedido compartir información e inteligencia para luchar de forma eficaz contra el terrorismo, y dijo que el hecho de que su homólogo belga, Jan Jambon, haya puesto su cargo a disposición del primer ministro, "le honra".

"Hemos de ser capaces de compartir inteligencia e información. No puede haber compartimentos estancos en materia de inteligencia e información en la UE si pretendemos ser eficaces en la lucha contra el terrorismo", señaló, y aseguró que España "cumple sus deberes" en este ámbito.

Acerca de la actuación de Jambon, cuya dimisión fue rechazada por el primer ministro belga, Charles Michel, Fernández Díaz dijo que se trata de una decisión personal que "le honra" y que manifestará su solidaridad a su homólogo por los atentados de Bruselas, que han causado al menos 31 muertos y 300 heridos.

"Juntos con fortaleza y perseverancia vamos a derrotar a los terroristas", aseguró, al tiempo que explicó que la declaración que los Veintiocho aprobarán hoy va dirigida a comprometerse a acelerar las medidas de lucha antiterrorista que ya están sobre la mesa.

Advirtió, no obstante, que no se debe ir a remolque de los actos terroristas ni que deben ser los atentados los únicos que sirvan de impulso para reaccionar e implementar las decisiones. "Sin seguridad no hay libertad", continuó, "la Unión Europea ha de ser también una Unión Europea de la seguridad".

El ministro insistió en que España "cumple sus deberes" y comparte información e inteligencia con los demás socios comunitarios, por lo que el llamamiento de la Comisión Europea en este sentido entiende que no va dirigido a España.

Sobre los posibles fallos de comunicación en Bélgica, el ministro dijo que no va a juzgar la labor que hace otro Gobierno y que sabe que es "una tarea dura" gestionar la situación cuando hay atentados.

"Es un gesto que le honra el haber presentado su dimisión", comentó acerca del intento de renuncia de Jambon, quien presentó su renuncia, al igual que su homólogo de Justicia, Koen Geens, que también fue rechazada por Michel.