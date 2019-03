Familiares de al menos cinco altos dirigentes chinos tienen activos en paraísos fiscales

Familiares de al menos cinco de los más altos dirigentes chinos cuentan con activos en paraísos fiscales del Caribe, según los datos de una base documental hecha pública por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Los datos, que publican varios medios internacionales como la BBC o los periódicos The Guardian, Le Monde o El País, señalan que al menos trece familiares de los principales dirigentes, entre ellos el presidente Xi Jinping o el exprimer ministro Wen Jiabao, hacen uso de estos paraísos fiscales.

A ellos se les suman quince grandes empresarios y compañías estatales chinas. En total, los datos del ICIJ, recogidos en 2,5 millones de documentos filtrados de dos compañías de servicios financieros en las islas Vírgenes británicas, apuntan que más de 21.000 clientes de China y Hong Kong han utilizado estos paraísos fiscales.

Además, mencionan el papel de grandes bancos y empresas financieras occidentales como mediadores en el establecimiento de empresas en estos paraísos. En China contar con cuentas en paraísos fiscales no es una práctica ilegal. Pero sí suscita interrogantes sobre la riqueza acumulada por la elite china en el poder.

Según 'The Guardian', algunos cálculos estiman desde el año 2000 han salido de China activos no detectados por valor de uno a cuatro billones de dólares. Las autoridades chinas no tienen obligación de dar a conocer sus activos, y en los últimos tiempos han endurecido su oposición a los movimientos ciudadanos que intentan presionar en favor de una mayor transparencia de los dirigentes en un país de profundas desigualdades sociales.

De hecho, los datos del ICIJ se dan a conocer el mismo día que se celebra en Pekín el juicio contra el prominente activista Xu Zhiyong, fundador del movimiento 'Nuevo Ciudadano', que reclama el respeto a la Constitución china y más controles sobre los líderes del país.