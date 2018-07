La familia de Arnaud Beltrame, el gendarme muerto en el secuestro terrorista de Trèbes: "Se ha ido un héroe"

La familia de Arnaud Beltrame, el gendarme fallecido esta madrugada tras sucumbir a las heridas sufridas en el secuestro terrorista de Trèbes después de canjearse por uno de los rehenes, ha descrito al agente como un héroe en sus primeras declaraciones durante el luto declarado por el Gobierno y las fuerzas de seguridad.

"No me sorprende, sabía que tenía que ser él", ha declarado su madre. "Siempre ha sido así. Es alguien, desde que nació, que ha dado todo todo por el país. El me decía: 'Estoy haciendo mi trabajo, mamá, eso es todo'. No me sorprende, era parte de su forma de ser, hacer su trabajo de la manera más noble posible", ha declarado la mujer a la cadena RTL.

Ante los mismos micrófonos compareció su hermano Cédric. "Se ha ido un héroe, es la realidad", ha declarado. "Lo que hizo va más allá del compromiso de su profesión. Ha dado su vida por unos desconocidos. Desde luego, sabía que no tenía prácticamente ninguna posibilidad. Era muy consciente de lo que hacía. Si no se le puede calificar de héroe, de verdad no sé que hace falta para hacerlo. El término 'héroe' es perfectamente apropiado", ha añadido.

Las banderas de la Policía Nacional francesa ondearán este sábado a media asta en todas las comisarías. "Su muerte en acto de servicio", ha escrito en Twitter el director general de la Gendarmerie Nationale, Richard Lizurey, nos recuerda el valor de nuestro compromiso para proteger a la población".