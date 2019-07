Facebook no sacará de momento al mercado su nueva criptomoneda: Libra. Según ha informado David Marcus no habrá moneda digital de la red social hasta, que no se solventen todos esos problemas burocráticos en los que parece haberse visto envuelta la creación de Libra.

Uno de estos problemas puede ser que, desde que se anunció hace varias semanas, tres de los principales bancos centrales del mundo (la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra) han mostrado cautela ante los efectos que podría tener en el mercado el lanzamiento de una criptodivisa por parte de un gigante como Facebook, así como en su capacidad para implementar su política

Marcus aseguró por otro lado, que cuando salga al mercado Libra, no lo hará para competir con ninguna otra moneda. "no tiene intención de competir con otras divisas soberanas o entrar en el terreno de juego de la política monetaria". De hecho, el ejecutivo ha indicado que la firma trabajará junto a la Fed y otros bancos centrales para asegurarse que Libra no compite con otras divisas o con la política monetaria."

Además, Facebook se encuentra en un momento en el que, tiene que hacer frente a la multa más grande jamás puesta a una plataforma virtual: 1.000 millones de euros tiene que pagar al gobierno americano por una fuga masiva de datos. Este puede ser otro motivo por el que se haya retrasado el lanzamiento de la criptomoneda.