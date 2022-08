La expulsan de un vuelo al confundir un sarpullido en la piel con la viruela del mono: "Nunca había sido tan humillada"

Desde hace semanas, la viruela del mono es una emergencia sanitaria internacional según la Organización Mundial de la Salud (OMS) tras hallar más de 16.000 casos positivos en 75 países. Por ello, la alerta ante nuevos brotes de la enfermedad crece. Países ya han iniciado la vacunación contra el virus para evitar contagios y muertes. La extrema precaución le jugó una mala pasada a una aerolínea que acusó a una mujer de tener viruela del mono.

Jacqueline Nguyen cuenta su historia en TikTok. Una historia que revela acusaciones de la aerolínea Spirit Airlines durante el pasado viernes. Ella asegura que "nunca había sido tan humillada". La expulsaron de su vuelo al confundir un sarpullido en la piel con la viruela del mono.

Relataba en la red social su mala experiencia entre lágrimas: "Me hicieron bajar del avión frente a todos junto con mi esposa para interrogarme sobre el sarpullido que he tenido toda mi vida. Me pidieron documentos médicos y le dijeron a mi mujer que cuidara su actitud".

Finalmente pudo retornar al avión

Tras muchos esfuerzos, Jacqueline pudo volver al avión tras las falsas acusaciones de la compañía aérea. Gracias a disponer de un tubo de crema recetado para el eccema pudo demostrar al personal que decía la verdad. Pese a demostrarlo, al volver al avión, cuenta otro incidente con una azafata: "Se dio la vuelta rápidamente y caminó hacia el otro lado, sin siquiera mirarme, como si el contacto visual pudiera propagar la viruela del mono".

Usuarios en redes sociales han querido apoyar a la mujer tras todo lo que tuvo que sufrir el viernes. Su publicación en TikTok se ha inundado de mensajes de apoyo y críticas a la aerolínia y para aquellas personas que "no están cualificadas" para decidir si una persona sufre viruela del mono u otro tipo de enfermedad que pueda afectar a la piel.