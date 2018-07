Expulsan del colegio a un niño por provocar una pelea y un vídeo revela que era él quien sufría bullying

Corbin Breton, hermano de Drew, un chico de 13 años de un colegio de Alabama, subió a Facebook un vídeo en el que se aprecia cómo su hermano es claramente empujado y acosado por sus compañeros en un pasillo del colegio.

En el vídeo se ve cómo Drew intenta llegar a la sala de profesores, pero la puerta estaba cerrada, por lo que terminó acorralado contra la pared donde es agredido por varios compañeros, relata el medio ABC News.

Kimberly, la madre, se enteró se enteró de lo que sucedía porque su hijo fue expulsado de la escuela por supuestamente provocar una pelea. Kimberly Breton dice que cuando su hijo le contó que le habían pegado no se lo creía del todo. "Me dijo lo que había pasado y al día siguiente cuando llegó a casa me contó que le habían expulsado".

Hasta que no descubrió el vídeo una semana más tarde, Kimberly no podía creer lo que su hijo le había contado, por ello, pide a quienes presencien situaciones similares que no lo dejen pasar y denuncien las agresiones a los profesores.