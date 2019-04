Miles de personas se concentran en Miami para exigir democracia en Cuba

Anunciado como un acto "conciso y poderoso" para invocar la instauración de la democracia en la isla y recordar a los "mártires de la dictadura", el encuentro, cuyo epicentro fue el Monumento a los caídos en la Bahía de Cochinos, tuvo todos los ingredientes de una celebración a la esperanza, que no se amilanó ni por una fugaz lluvia.



Entre el mar de banderas de la nación caribeña y de Estados Unidos, los asistentes recordaron a los fallecidos durante las últimas seis décadas a manos del "tirano que acaba de morir y que asesinó a decenas de miles de cubanos".



En contraste con el luto que por estos días se le tributa en Cuba al histórico líder, en el barrio de La Pequeña Habana, el corazón del exilio cubano en Miami, desde la madrugada del sábado no han cesado las manifestaciones de alegría y de anhelos de una parte de la gran comunidad de cubanos que reside en esta ciudad.



No obstante, entre los inmigrantes y directivos de las organizaciones del exilio hubo un común acuerdo de que "la lucha no ha terminado", tal como recordó desde el escenario el presidente de la Asociación de veteranos de la de la Brigada 2506, Humberto Argüelles, quien demandó "libertad ahora".