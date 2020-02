El excéntrico gurú millonario que cambió su vida llena de lujos por 15 cosas 'necesarias'

El gurú de autoayuda estadounidense, James Altucher, ha dejado su lujosa vida como empresario, 'trader' y millonario para pasar las noches de apartamento en apartamento, ya sea de Airbnb o de conocidos, junto con su bolsa negra, donde ha metido las 15 cosas que considera necesarias para su día a día.

Este escritor rescindió el contrato de su piso en el centro de Nueva York, donó casi todas sus pertenencias y el resto lo tiró a la basura (llegó a acumular hasta 40 bolsas). Altucher se dedica a escribir libros de autoayuda, de gran éxito, también publica su particular visión de la vida en su blog y acaba de llevar a cabo su jugada maestra en busca de la realización personal.

Tres camisetas, tres pantalones, dos calzoncillos, dos pares de calcetines, dos de zapatos, una bolsa de plástico con 4.000 dólares en su interior, un iPad y un portátil. Ni siquiera se lleva su teléfono móvil, tampoco tiene un hogar definido.

¿Por qué se queda solo con esos objetos? Después de arruinarse hasta en dos ocasiones, Altucher se dio cuenta de que no podía tener apego a ciertas cosas. Su lujoso estilo de vida no conseguía llenar su vacío emocional. Ahora practica la filosofía de 'elija usted mismo'. "No sé a dónde me llevará esto pero ahora mismo es lo que estoy explorando", asegura en el NYTimes.

Altucher es un hombre enigmático. En su propio blog llega a escribir entradas sobre por qué nadie debería comprarse sus libros o por qué es mejor hacer una de estas 40 cosas antes que gastarse un dineral yendo a la universidad.