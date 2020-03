La reacción de la mujer de Joe Biden para proteger a su marido cuando una mujer irrumpe en uno de los mítines

El exvicepresidente de Estados Unidos afronta horas decisivas para convertirse en el candidato demócrata que se juegue la Casa Blanca con Donald Trump. Joe Biden era el protagonista de un mitin en Los Ángeles y se refería a la importancia del "Súper Martes" junto a su mujer y su hermana cuando llegó el sobresalto. Se escucharon gritos y varias personas irrumpieron en el estrado.

Sorprendió entonces la reacción de Jill Biden que no lo dudó y protegió con su cuerpo a su marido que estaba en el estrado. Inmediatamente puntualizó "estamos bien" después de que los manifestantes fueron apartados por los servicios de seguridad. Una de las asesoras del candidato Symone Sanders Bromeaba luego desde Twitter con el forcejeo, "me he roto una uña"...

No es la primera vez que actúa de esta forma para proteger a su marido. El mes pasado en otro mitin en New Hampshire saltó de la silla cuando un hombre le gritó a su esposo y se acercó a su atril. De hecho ayudó a otros a impedir que el "espontáneo" se acercara demasiado. Cuando los periodistas alabaron su reacción ella sólo dijo "soy una buena chica de Filadelfia".

Jill Biden es una de las mujeres de candidatos más activas en la campaña demócrata y llega incluso a cerrar los discursos de su marido para conectar con el voto femenino.